Тотальный контроль: Алсу потребовала все пароли от соцсетей дочек

Популярная певица – многодетная мать. У нее есть трое детей: дочка Микелла 12-и лет, Сафина – 14-и и маленький сын, лицо которого артистка тщательно скрывает от широкой публики.

Исполнительница рассказала, как воспитывает наследников. Она отметила, что сейчас огромную роль в нашей жизни играет интернет, а в эпоху пандемии его значимость только возросла. Именно поэтому просто невозможно отследить, сколько времени дочки тратят на всемирную паутину. Однако строгая мама контролирует то, что происходит в их социальных сетях. Алсу призналась, что у нее есть доступ к аккаунтам девочек.

Однако звезда отметила, что их отношения при этом считает доверительными. Артистка рассказала, что старается не вмешиваться в контент дочерей, но при необходимости теоретически она может сделать это. Алсу сообщила, что, если ей не нравится какая-либо публикация девочек, они это обсуждают.

Певица надеется, что они с супругом делают все правильно. По ее словам, дочки сами выбирают друзей, но родители всегда наблюдают со стороны за происходящим. Обе девочки прилежно учатся, а большая часть их свободного времени занята дополнительными занятиями.

Алсу подчеркнула, что с самого раннего возраста они с мужем объясняли Микелле и Сафине, что образование – важная часть жизни каждого. Однако девочки совсем разные. Микелла – творческая натура. Она любит музыку и учится писать ее сама. Сафина же много читает и углубляется в каждый школьный предмет. Обе наследницы учат языки и занимаются танцами.

