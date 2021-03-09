"Это моя глупость": Савичева в порыве эмоций бросила мужа

Юлия савичева ушла от супруга из-за случившегося выкидыша. Несчастье в семье звезды произошло несколько лет назад.

Певица призналась, что раньше была очень вспыльчивой и эмоциональной. Из-за этого ее брак чуть не распался.

В какой-то момент Юлия Савичева покинула Александра Аршинова. Теперь она считает, что тот поступок был необдуман. "Это моя глупость", – констатировала певица. Откровениями о семейной жизни она поделилась в ютуб-шоу певицы Валерии "Почему я?".



Исполнительница рассказала, что муж, как мудрый человек, прощал ей подобные выходки. Он понимал, что в их жизни наступили сложные времена. Юлия Савичева добавила, что искренне восхищается супругом.

По словам артистки, теперь она взвешивает каждый свой поступок, став рассудительнее. Кроме того, отношения звездной пары стали лучше после известия о том, что Юлия Савичева вновь беременна. Тогда певица поставила карьеру на паузу ради семьи.

В 2017 году у четы родилась наследница Анна. Девочка живет в Португалии под присмотром свекрови Юлии Савичевой. Родители регулярно навещают дочь. Малышка растет в прекрасных условиях, в любви и гармонии.

Знаменитость призналась, что решение отправить дочь жить к бабушке далось ей непросто. Юлия Савичева понимала, что многие ее не поймут и осудят. Но на семейном совете в итоге все пришли к единому мнению.