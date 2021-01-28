Не видевшая дочь почти полгода Савичева решила родить другого ребенка

Трехлетняя дочь российской певицы Юлии Савичевой живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Звезда уже больше четырех месяцев не видела дочку. В семье начались разговоры о новом наследнике.

Вся беда в том, что из-за пандемии коронавируса Юлия Савичева и ее муж Александр Аршинов никак не могут попасть В Португалию, где три года назад родилась их дочь Анна. Там живут родители супруга певицы.

Обычно супруги навещали свою кровиночку каждые полтора-два месяца. Этого казалось достаточно. Но из-за эпидемии ковида дела обстоят иначе. Хотя концертов у Юлии в прежнем объеме нет, встает транспортный вопрос. Поэтому пока родители обходятся посредством видеосвязи.

Юлия Савичева признается, что ей очень тяжело дается разлука с дочкой. "Все привыкли, что каждые полтора-два месяца мы с мужем прилетаем в Португалию. Чем больше времени мы находимся вдали от Ани, тем сложнее становится", – рассказала певица в интервью "КП".

Юлия Савичева призналась, что они с мужем уже говорили о планировании второго ребенка. Певица знает по себе, как в детстве хочется, чтобы у тебя были братики и сестрички. Очевидно, нового ребенка они тоже хотят сплавить в Португалию. Иначе какой смысл рожать наследнице брата или сестру...