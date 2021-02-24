"Муж был против": маленькая дочь пошла по стопам Савичевой

Дочь Юлии Савичевой родилась в Португалии. Там живут родители мужа певицы Александра Аршинова. Артистка недолго находилась в декретном отпуске. Оставив ребенка с бабушкой и дедушкой, она вернулась в Москву, чтобы продолжить свою карьеру.
Во время разлуки с дочерью Савичевой приходится довольствоваться лишь фото и видео, на которых запечатлена ее малышка. Например, недавно певица показала кадры с поющей наследницей. Поклонники смогли оценить, как Анечка исполнила песню на португальском языке.
Юлия рассказала подписчикам, что ее дочери не только нравится петь, но и танцевать. Если в будущем Аня решит связать свою жизнь с творчеством, то знаменитая мать ей в этом поможет. Однако Савичева считает нужным предупредить дочь о сложностях и подводных камнях в карьере артистки.
"Муж сначала был против, говорил, что не выдержит вторую артистку в доме", – призналась певица.
Юлия Савичева и Александр Аршинов договорились поддерживать наследницу в любых начинаниях. По мнению исполнительницы хита "Москва – Владивосток", главное, чтобы ее дочь смогла реализоваться в жизни и была по-настоящему счастлива.
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