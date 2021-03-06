Авербух и Арзамасова решили сбежать из Москвы после грандиозного шоу

Недавно 47-летний Илья Авербух пообщался с журналистами. Фигуриста не могли не спросить про Лизу Арзамасову, на которой он недавно женился. Продюсер признался, что очень счастлив в браке с 25-летней актрисой.
Так, скоро Авербух свозит возлюбленную на Кавказ. На склоне горы Эльбрус супруги отметят Международный женский день. Компанию им составят родственники фигуриста. Влюбленные планируют вернуться домой через три дня.
Илья также отметил, что во время поездки совместит приятное с полезным. В Минеральных водах строится ледовый дворец Авербуха. Продюсер не стал скрывать, что именно из-за работы возникла идея отправиться на Эльбрус.
Во время беседы с корреспондентом издания "7дней.ру" Авербух также вспомнил, что Арзамасова частенько появлялась на съемках последнего сезона шоу "Ледниковый период". Звезда сериала "Папины дочки" внимательно смотрела выступления участников и делала замечания супругу, который и ставил номера.
"[Лиза] аккуратно говорила мне, где можно было сделать номер лучше", – рассказал фигурист.
Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова вступили в брак 20 декабря 2020 года. Влюбленные поделились с поклонниками видео со свадебной церемонии. Не все считают, что супружеская жизнь артистов будет долгой. Например, доктор психологических наук, профессор Борис Хигир уверен, что этот брак распадется очень скоро.
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