Авербух и Арзамасова решили сбежать из Москвы после грандиозного шоу

В воскресенье, 7 марта, во Дворце спорта "Мегаспорт" состоится грандиозное гала-шоу "Ледниковый период", режиссером которого выступил Илья Авербух. После представления фигурист вместе со своей супругой Лизой Арзамасовой покинет Москву.

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