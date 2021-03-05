"Какая-то женская озабоченность": Борисова о новом романе Волочковой

Анастасия Волочкова вновь заинтриговала своих поклонников. Балерина намекнула, что находится в Санкт-Петербурге с новым ухажером. Мимо этой новости не смогла пройти телеведущая Дана Борисова.

Почти два года Анастасия Волочкова показывала поклонникам снимки с таинственным возлюбленным. В кадр попадали лишь части тела мужчины. Однажды балерина призналась, что ее избранника зовут Олег. Мол, он молод и всем хорош.

Но внезапно Волочкова сообщила о расставании с таинственным любовником. Балерина рассказала, что мужчина не был с ней искренним, поэтому "огонь перегорел". Но далеко не все посочувствовали танцовщице, поскольку попросту не поверили в существование ее возлюбленного.

Спустя месяц Анастасия вновь делает недвусмысленные намеки. Балерина не стала скрывать, что ее поездка в Санкт-Петербург – "прекрасное спонтанное романтическое путешествие". Также артистка призналась, в Северную столицу ее повез некий "близкий человек". Преданные поклонники не сомневаются: у танцовщицы новый роман.

Дана Борисова считает забавным тот факт, что Волочкова никогда не показывает общественности своих любовников. По мнению телеведущей, очередной роман танцовщицы не стоит воспринимать серьезно. Мол, это лишь мимолетная связь.

"У нее же был успешный концерт в Зеленограде, где она на сцене упала. Возможно, там она какого-то фаната подцепила. Либо это какие-то местные в ее поселке. Она же никуда не выходит, в своем доме сидит целыми днями", – предположила звезда передачи "Армейский магазин".

При этом Борисова продолжает настаивать, что у Волочковой хронический алкоголизм. "Я же разбираюсь в ее ситуации, консультировалась с врачом. У нее в этом состоянии появляется какая-то женская озабоченность. Она же постоянно демонстрирует свое тело. Мужчины – это ее слабость. Конечно, она неразборчива в связях", – заключила блондинка, беседуя с корреспондентом "Дни.ру".