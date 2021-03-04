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Расставшаяся с молодым любовником Волочкова намекнула на новый роман

Расставшаяся с молодым любовником Волочкова намекнула на новый роман

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками приятной новостью. Фото из ее спальни заставили россиян предположить, что "королева шпагата" вновь обрела женское счастье.
прочитано 540 раз

Звезда опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта кадры из жилья в Санкт-Петербурге. Они сделаны в квартире, которую ей презентовал любовник Сулейман Керимов.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В подписях ко всем снимкам Анастасия Волочкова намекает, что в Северной столице находится с новым ухажером. Танцовщица пожелала всем доброго романтического утра, как у нее в квартире. Тем самым она дала понять, что провела ночь не одна.

Напомним, в течение двух лет знаменитость интриговала поклонников рассказами о своем тайном избраннике. Потом она все-таки призналась, что любовника зовут Олег, он молод и всем хорош.

Однако многие россияне не поверила рассказам балерины. Они посчитали, что звезда выдумала жениха. Недавно же стало известно, что 45-летняя Анастасия Волочкова рассталась с мужчиной.

Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая Дана Борисова поглумилась над Анастасией Волочковой после того, как балерина рассказала о расставании с таинственным мужчиной. Звезда шоу "Армейский магазин", вероятно, не верит в то, что у танцовщицы был роман.

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Автор: 4 марта 2021, 12:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость639889
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Кобыла безмозглая эта худо-балерина:)
Гость крымчанка
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Бешеной собаке....... ради ....... и не туда примчится
1

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