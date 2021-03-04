Расставшаяся с молодым любовником Волочкова намекнула на новый роман

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками приятной новостью. Фото из ее спальни заставили россиян предположить, что "королева шпагата" вновь обрела женское счастье.

Звезда опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта кадры из жилья в Санкт-Петербурге. Они сделаны в квартире, которую ей презентовал любовник Сулейман Керимов.

В подписях ко всем снимкам Анастасия Волочкова намекает, что в Северной столице находится с новым ухажером. Танцовщица пожелала всем доброго романтического утра, как у нее в квартире. Тем самым она дала понять, что провела ночь не одна.

Напомним, в течение двух лет знаменитость интриговала поклонников рассказами о своем тайном избраннике. Потом она все-таки призналась, что любовника зовут Олег, он молод и всем хорош.

Однако многие россияне не поверила рассказам балерины. Они посчитали, что звезда выдумала жениха. Недавно же стало известно, что 45-летняя Анастасия Волочкова рассталась с мужчиной.

Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая Дана Борисова поглумилась над Анастасией Волочковой после того, как балерина рассказала о расставании с таинственным мужчиной. Звезда шоу "Армейский магазин", вероятно, не верит в то, что у танцовщицы был роман.

