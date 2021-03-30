"Как это все дешево": обнажившую пятую точку Седокову пристыдили поклонники

Звезда поделилась с публикой новым соблазнительным снимком. Однако поклонники посчитали, что Анна Седокова выглядит дешево.

Экс-участница группы “ВИА Гра”, известная своей любовью к провокационным фотосессиям, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый горячий кадр. На нем артистка, одетая в телесный боди, стоит в профиль среди пышных букетов роз. При этом пятая точка певицы совсем не прикрыта одеждой и выглядит практически голой. Сама Анна Седокова назвала фото “годным контентом”, ради которого в кадр зашла даже ее собака.

Однако многие фолловеры не согласились с певицей. Седокову обвинили в том, что такие фото смотрятся дешево и говорят только о низкой самооценке модели. В комментариях некоторые девушки поделились опытом о том, что и у них раньше было много полуобнаженных фото, но после работы с собственной самооценкой подобные кадры пропали из их лент, так как в них просто отпала необходимость. Также россияне пристыдили полуголую Седокову, напомнив ей о том, что она мать:

“И здесь выпендрилась. Никому это голое тело не нужно, уже надоело, не красиво, еще матерью называется” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Сыну своему покажите это фото”, “Я не пойму в чем суть выкладывать пятую точку???”, “Одно и тоже, скучно”.

Впрочем, нашлись у исполнительницы и воздыхатели, которые похвалили шикарную фигуру звезды. А негативные комментарии Анна Седокова оставила без ответа – женщина давно привыкла к атакам хейтеров.