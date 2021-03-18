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"Императрица": Седокова возбудила пышными формами

"Императрица": Седокова возбудила пышными формами

Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она предстала в обтягивающем платье, выгодно подчеркнувшем ее пышную полуобнаженную грудь. Под соблазнительным кадром певица поразмышляла на серьезную тему о том, что для нее значит сила воли.
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По мнению звезды, именно сила воли отличает человека от животного. Эта сила является той уникальной способностью, которая позволяет людям отказываться от чего сиюминутного ради получения более долгосрочного результата.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Судя по комментариям, основную часть поклонников гораздо больше заинтересовал внешний вид Анны, нежели ее глубокомысленные изречения. Фанаты оставили восторженные смайлы и осыпали женщину комплиментами.

"Какая вы красивая, просто божественна" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). "Шикарная женщина", "Богиня", "Просто красавица", "Императрица", – возбудились комментаторы.

Накануне Седокова призналась, что впервые в жизни решила соблюдать Великий пост, который начался в понедельник 15 марта и будет длиться 48 дней. Уже первый день поста выдался для звезды довольно тяжелым. Ей пришлось ограничивать себя не только в еде, но также в обидах и пустых помыслах. В своем инстаграм-аккаунте Анна рассказала, как остановила себя, когда ей захотелось положить в кашу масла, а затем отпустила злость, когда вспомнила о предательстве. Несмотря на все тяготы этого испытания, Седокова уверена в собственной силе воле и способности пройти этот новый для нее путь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 02:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

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Ёся Пупырин
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