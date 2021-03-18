"Императрица": Седокова возбудила пышными формами

Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она предстала в обтягивающем платье, выгодно подчеркнувшем ее пышную полуобнаженную грудь. Под соблазнительным кадром певица поразмышляла на серьезную тему о том, что для нее значит сила воли.

По мнению звезды, именно сила воли отличает человека от животного. Эта сила является той уникальной способностью, которая позволяет людям отказываться от чего сиюминутного ради получения более долгосрочного результата.

Судя по комментариям, основную часть поклонников гораздо больше заинтересовал внешний вид Анны, нежели ее глубокомысленные изречения. Фанаты оставили восторженные смайлы и осыпали женщину комплиментами.

"Какая вы красивая, просто божественна" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). "Шикарная женщина", "Богиня", "Просто красавица", "Императрица", – возбудились комментаторы.

Накануне Седокова призналась, что впервые в жизни решила соблюдать Великий пост, который начался в понедельник 15 марта и будет длиться 48 дней. Уже первый день поста выдался для звезды довольно тяжелым. Ей пришлось ограничивать себя не только в еде, но также в обидах и пустых помыслах. В своем инстаграм-аккаунте Анна рассказала, как остановила себя, когда ей захотелось положить в кашу масла, а затем отпустила злость, когда вспомнила о предательстве. Несмотря на все тяготы этого испытания, Седокова уверена в собственной силе воле и способности пройти этот новый для нее путь.