“Совсем отрезаны от мира”: Савельева вспомнила о трагедии на “Фабрике звезд”

Первый проект “Фабрика звезд” вышел на российских экранах в 2002 году. Савельева попала в число участников почти случайно. Девушка опоздала на кастинг, но сам Игорь Матвиенко позволил ей показать себя позже. Саша попала в число участников тура, но ее все ще мучили сомнения по поводу заселения в звездный дом. Будучи в то время студенткой 4-ого курса Гнесинки, Александра Савельева хотела получить диплом.

прочитано 345 раз