“Совсем отрезаны от мира”: Савельева вспомнила о трагедии на “Фабрике звезд”

Первый проект “Фабрика звезд” вышел на российских экранах в 2002 году. Савельева попала в число участников почти случайно. Девушка опоздала на кастинг, но сам Игорь Матвиенко отметил Сашу и позволил ей показать себя позже. Александра попала в число участников тура, но ее все еще мучили сомнения по поводу заселения в звездный дом. Будучи в то время студенткой 4-ого курса Гнесинки, Александра Савельева хотела получить диплом.
Принять судьбоносное решение Саше помогла Сати Казанова, с которой она быстро подружилась, и опять же Матвиенко. Продюсер сказал будущей звезде, что отечественный шоу-бизнес без нее не справится. О воспоминаниях бывшей фабрикантки рассказал журнал “StarHit”.
Став участницей проекта, Савельева, как и другие фабриканты, оказалась совсем отрезана от мира. Молодые люди не смотрели новостей, у них были только кассетные плееры для прослушивания музыки. Один из них оказался с радиоприемником, по которому Александр Бердников и услышал о трагедии на мюзикле “Норд-Ост”. После этого фабрикантов срочно эвакуировали в загородный дом, испугавшись повторения трагической истории. Александра Савельева вспоминает этот случай, как “очень стрессовый момент” в самом начале съемок.
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