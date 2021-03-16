Седокова сообщила о больших переменах после пережитого предательства

В понедельник 15 марта у православных верующих начался Великий пост. Анна Седокова впервые в жизни решила присоединиться к этому религиозному таинству и провести семь недель, ограничивая себя в пище и греховных мыслях.

О начале совершенно новой для себя дороги исполнительница рассказала поклонникам в своем инстаграм-аккаунте. 48 дней Седокова не будет употреблять в пищу мяса, яиц и молочных продуктов, а также будет воздерживаться от пустых разговоров и обид.

Звезда призналась, что даже первый день Великого поста дался ей не так уж просто. Седокова позавтракала гречневой кашей, в которую по привычке очень хотелось добавить масла. Анне удалось себя сдержать, но, уже выехав на работу, она сразу почувствовала себя голодной. Впрочем дальше было еще тяжелее.

“Вспомнила о предательстве, начала злиться. Остановила себя и отпустила. Это сложнее, чем кашка.”

Несмотря на все трудности, Седокова уверена, что справится. Певица считает, что “сейчас как никогда нужно верить”.

Напомним, что совсем недавно Анна Седокова стала участницей конфликта на Первом канале. Певице не понравился сюжет, снятый о ее личной жизни, редакторами программы “Сегодня вечером”. Седокова посчитала лживым видеоролик, в котором раскрывались подробности ее романов и информация о рождении детей от разных мужчин. Недовольная певица заявила, что не готова публично терпеть унижения и предвзятое отношение, после чего демонстративно покинула студию Максима Галкина.