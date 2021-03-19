Злоупотребление алкоголем сильно сказалось на организме Седоковой: Стало привычкой

Анна Седокова в личном блоге сообщила поклонникам, что решила отказаться от злоупотребления едой и спиртными напитками. Впереди у артистки 44 дня, в течение которых она планирует пересмотреть свои пищевые привычки.

По словам артистки, ее решение о начале трансформации совпало с Великим постом. Девушка отметила, что у нее особые отношения с религией и Богом, но она пока не готова выносить их на публичное обсуждение. При этом певица отметила, что, если бы не вера, она бы точно не смогла пойти на такой шаг.

Анна Седокова рассказала, почему приняла решение ограничить себя в еде и алкоголе. По словам артистки, долгие годы она ни в чем себе не отказывала и употребляла в пищу все, что захочется. Звезда отметила, что никогда не пробовала наркотики, потому что их ей заменяла еда. Артистка любила баловать себя вкусностями даже ночью, и не видела в этом ничего плохого.

Постепенно бокал вина перед сном также вошел в норму. Да и в целом Анна Седокова считала: раз пить, так без ограничений. "Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой", – призналась певица.

Злоупотребление алкоголем сказалось на организме артистке. По словам звезды, она уже успела поправиться на килограмм за четыре дня, так как тело пребывает в шоке от того, что с ним происходит. Впрочем, лишний вес не смущает певицу. Она готова к тому, что к концу эксперимента у нее может появиться около десятка дополнительных кило.