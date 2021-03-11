"Устроили небольшой субботник": Волчокова занялась хозяйством

Звезда российского балета Анастасия Волочкова обожает горячие купели и паровые комнаты. 45-летняя артистка постоянно устраивает подобные процедуры и следит за состоянием своих парилок. Вот и на этот раз ей пришлось приводить в порядок любимое место.

Во многих интервью балерина признавалась, что содержать ледяную купель и парную весьма проблематично. Ради шикарных фотографий с раздвинутыми ногами и банными вениками Анастасия Волочкова готова и собственноручно полы помыть в горячей комнате.

Накануне в бане артистки сломался котел. Конечно же, к "сердцу" могли подступиться лишь профессионалы. Однако прима Большого театра отказалась участвовать в грязных делах мастеров и вернулась домой в конце рабочего процесса.

Когда все вернулось на круги своя, балерина принялась намывать парную и возвращать ей былой вид. Волочкова привлекла к процессу и своего возлюбленного, который, по словам самой артистки, такой же любитель попариться.

"Мы с любимым решили устроить небольшой субботник — убраться в русской бане. Я решила самостоятельно в этом процессе поучаствовать, все почистить. Если что-то хочешь сделать хорошо — сделай сам!", – высказалась звезда.

Этот момент был обнародован в личном блоге артистки. Анастасия не упустила возможности и покрасовалась для видео: она изящно выгибалась пока намывала полы в бане. Похоже, что даже такие бытовые вещи не могут обойти эротичную натуру балерины. К слову, запечатлел уборку новый ухажер звезды.

Поговаривают, что молодой человек появился в жизни Волочковой всего несколько дней назад. А прошлый возлюбленный, за которого прима так рьяно собиралась замуж, покинул ее дом еще в январе.