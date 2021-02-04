"Была готова умереть": Вера Воронкова рассказала о драке с дочерью и письмах в тюрьму Михаилу Ефремову

Актриса Вера Воронкова стала известна в начале 90-х, сыграв роль Тамары в культовом кино Вадима Абдрашитова "Время танцора". Также она играла в фильмах "Утомленные солнцем – 2: Цитадель", "Любовник" и других.
Вера Воронкова дважды была замужем. В первом браке у нее родился сын Иван, во втором – дочь Мария. Когда в Сети распространились данные о том, что якобы Вера Воронкова поколотила 13-летнюю дочь после того, как та спрятала от нее бутылку с алкоголем, начался скандал. Спас заслуженную артистку России от натиска журналистов друг и коллега Михаил Ефремов, который сейчас сидит в тюрьме. Как выяснилось позже, весь этот скандал был надуман прессой и растиражирован.
По иронии судьбы сейчас Вера Воронкова играет в театральном спектакле "Обычный конец света", сюжет которого перекликается с той ситуацией, в которой она оказалась в разгар пандемии. По сюжету она играет маму сына, который надолго исчезает из ее жизни. Потом снова появляется и опять пропадает.
Вера Воронкова призналась, что консультировалась с психологом, чтобы понять неистовую натуру подростка, ведь ей самой пришлось с этим столкнуться в жизни.
"Во время пандемии я бы сошла с ума, если бы вовремя не переехала на дачу. Оказавшись в замкнутом пространстве, познакомилась со своей дочерью... Я и с собой познакомилась. И не могу сказать, что мне это очень понравилось", – рассказала Вера Воронкова в беседе с "Экспресс-газетой".
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