Новые подробности скандала с избиением дочери российской актрисы

Информация о том, что якобы актриса Вера Воронкова подняла руку на 13-летнюю дочь Марию, стала сенсацией. Репортеры оборвали телефон артистки. Она вместе с дочерью прокомментировала эти чудовищные данные.

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