Новые подробности скандала с избиением дочери российской актрисы

Накануне, 16 апреля, в Сети распространились данные о том, что якобы Вера Воронкова поколотила дочь после того, как та спрятала от нее бутылку с алкоголем. Будто бы в результате инцидента Маша попала в больницу с множественными травмами. Также сообщалось, что этим вопиющим случаем занялась полиция.
Журналисты связались с Воронковой. В разговоре с представителями СМИ актриса сама подняла эту тему и опровергла слухи. "Нет, это неправда. Дочь дома, все нормально, все у нас хорошо и все прекрасно", – заявила 55-летняя артистка.
Вера призналась, что после этой чудовищной новости ее телефон просто оборвали. "Уже везде... Мне мои друзья пишут... Что за ужас? Кто это распускает, откуда это взялось и как это распространяется? Как это остановить?" – спросила Воронкова.
С журналистами побеседовала и 13-летняя Мария. Она призналась, что обращалась за помощью к медикам, но по другому поводу.
"Я сама случайно неудачно поскользнулась и упала, ударилась головой. Так что я попросила брата заехать за мной, так как у него есть машина, и отвезти меня в травмпункт", – пояснила Маша.
Девушка уверила, что с ней все хорошо. "Просто ушиб, ничего серьезного. Очень жаль, что маму выставили не в лучшем свете", – цитирует дочь звезды Teleprogramma.pro.
Вера Воронкова – известная актриса театра и кино. Она дважды была замужем. В первом браке у нее родился сын Иван, во втором – дочь Мария.
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