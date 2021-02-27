"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ

Известной американской актрисе Деми Мур, как и большинству звездных женщин, хочется вызывать восторг, оставаться молодой и красивой. 58-летняя артистка решилась на кардинальные изменения внешности и обратилась к медикам за помощью. Результат, к которому привели звезду процедуры красоты, оказался ошеломляющим. Поклонники Деми Мур бьют тревогу: знаменитость перестала быть собой.
Недавно звездная брюнетка поделилась свежим снимком в инстаграм-канале. В кадре артистка расположилась на полу, примерив на себя смешной леопардовый берет, овальные очки и коричневую кофту с изображением грибов.
Светская львица вызвала у ряда подписчиков чувство беспокойства. Облик любимой актрисы не пришелся по душе многим пользователям Сети, они остались обескураженными и расстроенными. "Что она наделала со своим лицом? У нее другой рот. Так грустно, она всегда была великолепной женщиной", "Думаю, тебе нужен год, чтобы подтяжка лица смягчилась", "Я ее больше не узнаю", "Боже! Это правда! Вы прооперировали лицо! Почему?", "Каково это, смотреть в зеркало и видеть совершенно другое лицо?", — выразились озадаченные поклонники Деми Мур.
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