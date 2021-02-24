"Я влюбилась": сбежавшая из России Седокова сделала заявление на фоне слухов о расставании

В сентябре прошлого года 37-летняя российская певица Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Яниса Тимму. Многодетная мама стала второй его супругой. У него также есть сын Кристианс от предыдущего брака.
Сейчас Седокова и Тимма отдыхают в Риге. В своем "Инстаграм" певица рассказала, что ей доставляет невероятное удовольствие посещение концертов с программой для органа. На этот раз ей удалось насладиться музыкой в Домском соборе.
"Это мое любимое место в Риге. Послушать орган сейчас можно только в воскресенье. А служба в будний день начинается в 8, но без музыки. Мне повезло несколько лет назад застать репетицию оркестра. Это было так волшебно. В тот момент я и влюбилась. И вот сейчас я тут", – написала Седокова.
Также певица опубликовала архивное видео 2018 года, на котором как раз идет репетиция того самого оркестра. К слову, артистка с отличием закончила музыкальную школу, но после этого она поклялась себе больше никогда не открывать пианино. Настолько неприятен был опыт обучения.
"Когда я училась в музыкальной школе, я ее люто ненавидела. У меня был учитель, которому было так важно мое обучение, что когда я приходила на занятия, он садился за стол, открывал газету, и больше слова не произносил", – вспомнила Анна Седокова.
Отметим, ранее Янис Тимма прилетел в Латвию, чтобы помочь латвийской баскетбольной команде в борьбе за путевку на чемпионат Европы 2022 года. Не исключено, что Анна Седокова приехала в Ригу, чтобы познакомиться с сыном мужа.
Ранее "Дни.ру" писали, что в Сети заговорили о расставании Анны Седоковой с возлюбленным.
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