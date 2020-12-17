Седокову довели до слез в день рождения

В конце дня настроение певицы резко ухудшилось из-за комментария в "Инстаграм" болельщицы баскетбольного клуба "Химки", за который выступает муж Анны Седоковой Янис Тимма. Злопыхательница написала, что команда "страдает" из-за спортсмена и посоветовала ему "уходить к своей старухе".
Обиженная артистка ответила девушке, заявив, что очень переживает за клуб и не понимает, почему ее считают причиной всех неудач. Анна Седокова не понимает, в чем виновата перед "Химками". "Ваша ненависть не знает границ", – высказалась исполнительница.
Анна Седокова опубликовала скриншот беседы и пожаловалась, что больше не может читать такие злые комментарии. Со слезами на глазах она призналась, что не ожидала такой агрессии и злости.
Ранее Анна Седокова рассказала о казусном инциденте, который произошел однажды на ее дне рождения. Исполнительница попала под руку нетрезвой подруги – Анны Хилькевич.
Звезда призналась, что ее приятельница, будучи в подпитии, случайно разбила ей зуб. "Вдруг Аня подходит ко мне со словами: "Я тебя так люблю". У нее в руке был бокал и прямо на дне рождения, посреди праздника выбивает зуб", – поделилась Анна Седокова.
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