"Нам пора расстаться": Седокова всполошила поклонников странным посланием

Анна Седокова спровоцировала слухи о разладе с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. Фанаты всерьез забеспокоились: неужели в звездной паре назревает развод?

Причиной домыслов стала неоднозначная публикация Анны Седоковой в "Инстаграм". Артистка разместила странную запись с намеком.

"У вас было такое чувство, что все, нам пора расстаться? Что там говорят про книгу и кино?", – спросила фолловеров исполнительница. Многие подписчики поделились своим жизненным опытом и признались, что подобное у них бывало, и неоднократно.

Некоторые переживают такое состояние и сейчас. Были и те, кого публикация звезды заставила переживать за отношения пары. "Что? Опять? Ну, нет, так не пойдет, уже все, поздно. Надо любить – и все", – высказался один из них.

Напомним, поп-дива вышла замуж за спортсмена 6 сентября прошлого года. Этот брак стал третьим для Анны Седоковой. Янис Тимма моложе 38-летней артистки на десять лет. Однако разница в возрасте пару не смущает. У супругов теплые гармоничные отношения.

Поклонники часто спрашивают у знаменитости, когда они с мужем решаться завести общего ребенка. Но они с этим пока не торопятся. Пара сейчас не строит далеко идущих планов, просто наслаждаясь обществом друг друга.

