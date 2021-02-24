"Всю ночь тошнило": перебинтованный Манукян еле шевелится в больничной койке

Многие пользователи отмечают, что после расставания с Ольгой Бузовой в жизни Давида начали постоянно случатся различные неприятности. Сперва он получил травму на шоу "Танцы со звездами", а теперь перенес тяжелую операцию.

Исполнитель предпочел не пугать поклонников заранее, поэтому на связь вышел сегодня утром. Он сообщил, что ему сделали операцию. Что именно произошло – остается только гадать, но пока Манукян чувствует себя не совсем хорошо. Артист записал видео и опубликовал его в "историях" своего "Инстаграма".

На кадрах он лежит в больничной палате с перевязанной головой. Заметно, что из-за манипуляций он сильно ослаб, Давиду тяжело говорить и двигаться. Сам рэпер признался, что всю ночь его тошнило, но все прошло хорошо. Певец отметил, что любит своих поклонников, и уверен, что "прорвется". Также Манукян подчеркнул, что у него нет голоса. Пользователи Сети искренне желают Даве скорее восстановиться и вернуться в блог с привычным всем позитивным настроем.

Напомним, недавно завершился очередной сезон "Танцев со звездами". Известно, что Давид Манукян достойно выступал на программе, и многие пророчили победу именно ему и его партнерше Дарье Палей. Однако первое место жюри все же отдали Сергею Лазареву. Дава никак не прокомментировал такое решение, только поблагодарил всех тех, кто поддерживал его на протяжении этих непростых месяцев. Однако близких артиста решение судей просто возмутило.

Неожиданно для всех "войну" "России-1" объявила бабушка Манукяна. Она заявила, что подобное распределение финалистов – вопиющая несправедливость. Родственница исполнителя отметила, что все было сделано ради того, чтобы отдать первое место "лицу канала" – Сергею Лазареву. По мнению женщины, для всех очевидно, что пара ее внука – лучшая.