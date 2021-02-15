"Это предательство": одинокий Манукян опозорил Бузову на всю страну

2021 год начался с громкого скандала. Уже в январе Ольга Бузова заявила о расставании с Давидом Манукяном. Поклонники были шокированы происходящим: пара была вместе около двух лет, и все были уверены, что скоро их ждет пышная свадьба. Вместо этого страну ждало громкое признание певицы. По ее словам, артист нередко поднимал руку и изменял ей.



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