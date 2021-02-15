"Это предательство": одинокий Манукян опозорил Бузову на всю страну

Ольга не скрывает, что разрыв с возлюбленным дается ей нелегко. Она открыто делится с поклонниками своими мыслями и эмоциями. Давид же долгое время никак не комментировал происходящее, но позднее философски заметил, что все имеет свое начало и завершение, а обсуждать отношения он не намерен. Видимо, теперь что-то изменилось.
Сейчас Манукян успешно участвует в популярном шоу "Танцы со звездами". Он тратит большое количество времени на тренировки, и активно идет к намеченной цели. Накануне вышел очередной выпуск программы. В паре с Дарьей Палей исполнитель показал блистательную румбу. Номер был посвящен теме непростых отношений между возлюбленными. Жюри высоко оценили старания тандема, и артисты оказались на первом месте в турнирной таблице.
После Давид не стал сдерживаться и рассказал о своих чувствах. Он подчеркнул, что любовь – это уважение и способность довериться другому человеку. По мнению рэпера, "ложь и манипуляции" не могут быть спутниками светлого чувства. Далее последовал достаточно резкий комментарий, в котором певец очевидно намекнул на бывшую избранницу.
Манукян заявил, что для него ситуация является предательством, потому что он был искренним, а после на него "вылили негатив". Дава отметил, что ему больно, и больше любви он не хочет. Певец упомянул, что у него не складываются отношения, поэтому он пришел к тому, что без них будет проще.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
У дочери началось
хаха
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
Покрасить волосы в розовый?
Мы наняли репетитора.
Как жить с мужчиной который изменил?
Надо ли пороть детей