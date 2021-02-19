Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях

Недавно Ольга Бузова заявила о расставании с Давидом Манукяном. Вокруг разрыва пары каждый день появляется множество слухов и версий, а некоторые СМИ выискивают доказательства того, что их отношения были продуманными пиар-ходом.

В последнем интервью Дава рассказал, что сейчас старается вкладывает всю свою любовь вовсе не в отношения. Он активно занимается карьерой, и все ресурсы направляет именно в этом направлении. Артист заявил, что секрет его успеха заключается не только в везении, о котором говорят все, но и в том, что он делает только то, что приносит удовольствие. Также он отметил, что его всегда спасает поддержка подписчиков.

Журналисты аккуратно уточнили у исполнителя, что ему не нравится в девушках. Конкретных имен Давид так и не назвал, но заметил, что не приемлет предательства, неуважение к себе и ложь со стороны избранницы. Его не впечатляют глупые женщины, а также те, которые стремятся "топить", а не помогать.

Давид Манукян отметил, что его популярность, в целом, ему нравится. Бывают некоторые трудности, но он счастлив, что теперь его окружают такие люди. Он признался, что по жизни чувствовал себя одиноким, но сейчас у него есть поклонники, которые понимают его и ценят то, что он делает.

Отметим, ранее "предательством" певец назвал поведение Ольги в его адрес. Тогда в эфире программы "Танцы со звездами" он сообщил, что был настоящим, а его оклеветали. Манукян подчеркнул, что теперь не настроен на отношения, так как пока у него ничего не складывается.