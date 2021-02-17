"Уже месяц думаю, что случилось": россияне поздравляют оголившуюся Кафельникову с беременностью

Недавно 22-летняя Алеся Кафельникова поделилась с фанатами откровенными снимками. В новой фотосессии модель позировала лишь в брюках с высокой талией, оголенную грудь она прикрывала руками. Этими кадрами девушка произвела настоящий фурор.
Разглядывая новые фотографии Кафельниковой, преданные поклонники стали подозревать: модель находится в интересном положении. Они обратили внимание, что грудь Алеси увеличилась. Уверенные в своих выводах фанаты решили поздравить девушку с беременностью.
Под последней публикацией Кафельниковой в "Инстаграм" поклонники пишут: "Грудь первого [размера] стала третьего? Делааа", "Я уже месяц думаю, что случилось с грудью. Неужто беременна?", "Точно беременна!". Другие же интернет-пользователи предположили, что модель просто сделала пластическую операцию.
Напомним, с недавних пор Алеся Кафельникова состоит в романтических отношениях с 35-летним бизнесменом Георгием Петришиным. Говорят, новый избранник модели ранее встречался с другими известными девушками: певицами Викторией Дайнеко, Ритой Дакотой, Настей Задорожной и актрисой Светланой Ходченковой.
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