"Вырезать кусок": онкобольной основательнице "Дождя" перекромсали грудь

Генеральный директор телеканала "Дождь" была шокирована, когда узнала о раке. Однако супруг помог ей собраться с мыслями и начать бороться за жизнь. Тогда семья быстро сплотилась и приняла решение ехать лечиться за границу.
О болезни 49-летняя Синдеева узнала случайно. Однажды во время тренировки почувствовала дискомфорт в области молочной железы. Она не стала откладывать поход к врачу и во время УЗИ узнала о заболевании – рак груди. Потом ей сделали пункцию. Диагноз подтвердился. "Я заплакала, мне было тяжело", – рассказала Синдеева.
Муж оказывал ей огромную поддержку и сочувствие. Он помогал не опустить руки и лечиться. Семья сразу рассказала о болезни своим детям, ничего не тая. Операцию Синдеевой сделали в Германии. Во время хирургических манипуляций ей заодно изменили форму груди.
"Когда встал вопрос о том, чтобы вырезать кусок, я спросила: "Можно ли уменьшить грудь, так как моя была большой", – вспоминает женщина.
Сейчас Синдеева в ремиссии. В эфире ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" она подчеркнула, что перед раком нельзя опускать голову, сдаваться. Эта болезнь таких чувств не терпит.
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