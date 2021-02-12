"Я понимала, что это катастрофа": Седокова откровенно о предложении баскетболиста вступить в брак

38-летняя Анна Седокова после нескольких неудачных браков перестала верить в любовь. При этом певице важно было осознавать, что в мире есть мужчина, который способен ради нее на подвиги. И наконец она встретила такого человека. 28-летний Янис Тимма покорил сердце артистки.
Летом прошлого года баскетболист сделал сюрприз возлюбленной. Во время путешествия он сделал предложение Анне. Тогда артистка не смогла сдержать слез. Она была на седьмом небе от счастья.
В беседе с корреспондентом "Матч ТВ" Седокова призналась, что не ожидала от избранника такого поступка. Правда, момент для предложения руки и сердца певица сочла не совсем удачным. Она сожалеет, что тогда была не в лучшем виде, поскольку промокла от дождя.
"Это было и большое счастье, и катастрофа одновременно. Потому что выглядела я просто "феноменально", – вспомнила экс-солистка группы "ВИА Гра".
Теперь поклонники неустанно интересуются, когда Анна Седокова и Янис Тимма станут родителями. Но влюбленные не торопятся заводить ребенка. Сейчас певица и баскетболист просто наслаждаются отношениями, не строя никаких грандиозных планов.
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