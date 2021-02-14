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Страстное фото Седоковой с мужем просочилось в Сеть

Страстное фото Седоковой с мужем просочилось в Сеть

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова показала чувственный кадр в компании супруга Яниса Тиммы. Поп-дива призналась избраннику в любви.
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6 сентября 2020 года Анна Седокова в третий раз обрела статус законной жены, связав себя узами брака с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен моложе певицы на десять лет, но это не помешало паре построить теплые гармоничные отношения. В День святого Валентина, массового праздника влюбленных, Анна Седокова решила публично поздравить избранника. Поп-дива поделилась в инстаграм-канале страстным фото, на котором она обнимает мужа. К снимку звезда добавила фразу "Я тебя люблю" на латышском языке и эмодзи в виде алого сердца.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

В кадре светская львица предстала в классическом черном пиджаке, который сделали оригинальным отдельные элементы образа женщины. Перед фотосессией с супругом Анна Седокова сделала яркий маникюр, небрежную укладку с эффектом мокрых волос, нанесла полноценный макияж с акцентом на глаза и разнообразила облик легкими аксессуарами – подвекой в виде креста и длиными висячими серьгами.

Фанаты знаменитости высоко оценили ее романтичную публикацию и оставили добрые комментарии. "Какая красивая пара", "Как вы похорошели!", "Мастер и Маргарита", "Как это мило", "Очень красивые! Счастья вам и побольше!", – выразились пользователи Сети, взглянув на пост Анны Седоковой.

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Автор: 14 февраля 2021, 15:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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