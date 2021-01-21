37-летняя Алсу заговорила о новой беременности

Алсу в личном блоге решила пообщаться с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы фанатов. Больше всего поклонников интересовали подробности личной жизни звезды.

Один из пользователей "Инстаграм" уточнил, хочет ли артистка еще детишек. Певица ответила положительно, сопроводив ответ фотографией с детьми. Пока о новой беременности 37-летняя звезда не сообщала, хотя, возможно, в скором времени она порадует поклонников новостью о грядущем прибавлении в семействе.

Напомним, у Алсу трое детей, которых она родила в браке с предпринимателем Яном Абрамовым. В 2006 году артистка стала мамой в первый раз. В одной из клиник США появилась на свет старшая дочь знаменитости Сафина. Через два года родилась еще одна девочка – Микелла, а в 2016 году певица стала мамой в третий раз. Она подарила мужу сына Рафаэля.

Стоит отметить, что Микелла Абрамова с детства интересуется сценой. Девочка даже приняла участие в шоу "Голос. Дети". Правда, победа дочери Алсу в соревновании обернулась скандалом. Многие телезрители усомнились в том, что юная артистка честно выиграла в конкурсе, так как итоги голосования выглядели слишком нереалистичными. Звезду обвинили в накрутке голосов, а Первому каналу пришлось аннулировать результаты шоу.

Позднее Алсу призналась, что действительно покупала голоса для дочери, однако делала это в рамках правил. По словам артистки, она отправляла СМС в поддержку наследницы сорок раз с двух телефонов, что вполне допустимо.