Нагиев подарил? Рыдающая Горбань получила новый автомобиль за баснословную сумму

В 2019 году она стала соведущей шоу "#ЯЖеМать" на телеканале "Супер". Также актриса активно ведет свой блог в "Инстаграм", а ее аудитория уже достаточно давно известна как невероятно позитивная и благодарная. Горбань с радостью делится с подписчиками важными событиями, происходящими в ее жизни.
Сегодня звезда показала новый автомобиль. На фото девушка едва ли не плачет от счастья, а новый Porsche Macan перевязан голубой лентой. Минимальная стоимость такого авто составляет около пяти миллионов рублей.
Горбань отметила, что это – "слезы радости". Поклонники тут же принялись поздравлять артистку. "Поздравляю!!! Мария! Зелёных светофоров Вам с малышкой!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ааааа! Какая красотка!!! Поздравляю", "Оооо, моя мечта! Рада, что ваша сбылась", "Очень красиво!!! Красивой девушке – красивую машину", "Поздравляю!!!Это круто!!!Хорошей дороги вам всегда на красивой машине!", "Примите поздравления, прекрасный выбор", "Манююююня! Прям твоя машина! Круть", – писали восхищенные пользователи.
Некоторые подписчики поинтересовались, кто сделал Горбань такой щедрый подарок. Многие предположили, что это вполне мог быть и партнер звезды по сериалу "Кухня" Дмитрий Нагиев. "Нагиев подарил?", "О, точно Дмитрий!", "Это подарок Димы?" – негодовали они.
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