Освободившаяся от отца Спирс тайно сбежала из США

Долгое время Бритни Спирс не могла позволить себе устраивать громкие вечеринки. Теперь все изменилось.

В какой-то момент у артистки случились серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Она лишилась всего, а ее опекуном стал отец. Многим казалось, что такие меры идут на пользу диве, а их отношения с папой – теплые и доверительные. Вскоре она выступила с монологом, подчеркнув обратное. Артистка заявила, что все это время родитель якобы жестоко издевается над ней.

По словам Бритни Спирс, отец забрал у нее все деньги, а также не разрешал иметь личную жизнь. Мужчина якобы заставлял ее работать в любом состоянии, отказывался отпускать на свидания, а также выступал против новой беременности, о которой так мечтает певица. Несколько раз ее прошение в суде было отклонено.

В итоге, артистка все-таки добилась своего. Теперь она все чаще выходит на связь и рассказывает публике о том, что происходит в ее жизни. Накануне певице исполнилось 40 лет. Она решила отпраздновать юбилей так, как давно мечтала и сбежала из США на частном самолете.

Компанию Бритни Спирс составил ее возлюбленный. Пара активно публиковала фото, сообщая о том, как весело они проводят время. Будущие муж и жена пили шампанское и наслаждались новыми возможностями. Поклонники не могут поверить в то, что Бритни, наконец, обрела свое счастье.

