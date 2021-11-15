Избавившаяся от тирана-отца Бритни Спирс впервые появилась на публике

39-летняя Бритни Спирс только-только начала новую жизнь.

На днях в жизни популярной исполнительницы случилось очень радостное и долгожданное событие – звезда избавилась от жесткой опеки, под которой находилась целых 13 лет. День, в который суд провозгласил Бритни Спирс свободной от отца-тирана, блондинка назвала самым счастливым в своей жизни. Теперь женщине стали доступны самые простые удовольствия, которые раньше были под строгим запретом.

Первым делом певица отправилась покататься на своем Мерседесе по пригороду Лос-Анджелеса. Бритни опустила стекла дорогого автомобиля и не спеша ехала по улице, периодически болтая по телефону. Как сообщило издание Daily Mail, именно таким эффектным стало первое появление блондинки на публике после принятия судом судьбоносного для нее решения.

Раньше Спирс могла брать машину, только предварительно получив разрешение строгого отца. Общаться по телефону с друзьями можно было тоже только под родительским контролем – в ходе рассмотрения дела выяснилось, что Джейми Спирс всегда прослушивал телефон дочери. Впрочем, Бритни и раньше это понимала. Именно поэтому теперь такие простые вещи, как поездка на автомобиле или разговор по телефону, приносят женщине огромное удовольствие.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Бритни Спирс гневно набросилась на престарелую мать, заподозрив ее вину в ограничении своей свободы.