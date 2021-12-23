Уже не та: издающая странные звуки Спирс оголила грудь

Бритни Спирс продолжает шокировать поклонников. На этот раз она продемонстрировала безголосое пение и большую грудь.

Недавно Бритни Спирс освободилась от опеки отца, который контролировал каждый шаг певицы. И теперь звезда во всю наслаждается жизнью и делится счастливыми моментами в своем микроблоге. Многие фанаты надеются, что Спирс скоро подарит миру новый хит. Однако, видимо, звезда растеряла сноровку и уже вряд ли вернет бешеную популярность.

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Недавно она опубликовала видео, на котором надрывает свои связки в ванной. Пение Бритни оставляет желать лучшего. Она писклявит и не вытягивает ноты. В телеграм-канале "Только никому...", в котором выложили "выступление" певицы, написали: "Если у вас есть иллюзии на тему Бритни и ее нового возможного хита, можете послушать, как она голосит в ванной. Иногда все-таки прошлое должно оставаться в прошлом".

Кстати, поклонники не особо оценили пение женщины. Многие фолловеры в комментариях написали, что это промах звезды и они не были к такому готовы. Кто-то даже сравнил ее выступление с блеянием козы. "Бритни, извини, но это сделало тебя мемом", – написал один из подписчиков.

Видимо, чтобы немного отвлечь зрителей от отсутствия голоса, Спирс решила оголить грудь. На видео она выглядит достаточно вульгарно. Так, она надела короткий топ, который еле прикрывает звездные прелести.