Большое горе: жена Малахова ночью умерла от рака мозга

По данным ВОЗ в прошлом году в мире 19,3 миллиона человек заболели раком, более половины из них скончались. О страшном диагнозе рано или поздно узнает каждый пятый житель планеты. Каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина в итоге умирает от этой страшной болезни. От онкологии в ночь на 29 декабря ушла из жизни жена Малахова – любимца всех российских звезд .



О беде он сообщил на своей странице в социальной сети, обратившись к покойной возлюбленной. "Я не знаю что писать, я никогда не терял любимых людей! – говорит Малахов. – Ты моя единственная первая и последняя любовь! Моя часть жизни, моего сердца и мать нашей дочки!"

"С 2012 года мы боролись с твоей опухолью, но нет никаких лекарств. Я посылал врачей, которые говорили мне 10 лет назад, 5 лет назад, 2 года назад, полгода назад: "Вы должны крепиться, осталось полгода", – горюет Малахов.

Рак мозга на ранней стадии у Светланы обнаружили еще в 2012 году. Тогда Малахов нашел лучших специалистов в Киеве. На помощь пришла Алла Пугачева, которая посоветовала хороших израильских врачей, нашла для онкобольной жены Малахова клинику в Италии, обещала и финансовую помощь.

"Был час ночи, но она тут же написала мне поддерживающее сообщение и в конце добавила: "Звони мне завтра. "Держитесь там", – с улыбочками. Это строчка из песни, которую я ей написал", – рассказал Малахов об участливости Примадонны.



Казалось, случилось чудо: после многомесячного лечения у женщины началась ремиссия. Но в 2018 году рак вернулся. Три года упорной борьбы закончились его победой... У Малахова осталась 5-летняя дочь Маша.

Соболезнования ему уже выразили Елена Максимова, Заза Наполи, Согдиана, Меседа Багаудинова и другие звезды.

Напомним, Алексей Малахов – один из главных отечественных хитмейкеров. Он написал для Аллы Пугачевой песни "Под одним флагом", "Копеечка". Песни на его слова или музыку есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Жасмин, Ани Лорак, Бориса Моисеева, Таисии Повалий, Дианы Гурцкая, Анжелики Агурбаш, Виа ГРА,