Вышедшая в свет 60-летняя Малышева изменилась до неузнаваемости

В киноцентре "Октябрь" состоялась премьера романтической комедии "Свингеры". На мероприятии собралось много известных гостей, среди которых были замечены Ирина Безрукова, Алика Смехова, Арина Шарапова и другие. Елена Малышева появилась на премьере довольно неожиданно, так как она редко посещает такие тусовки и позирует на красных дорожках.
Публика не сразу узнала знаменитого теледоктора. Многим показалось, что 60-летняя ведущая "Жить здорово!" изменилась прямо до неузнаваемости. Впрочем, возможно все дело было в необычном наряде, который сделал звезду более загадочной. Всегда предпочитающая яркие образы Елена Васильевна вдруг появилась на кинопоказе в темном глухом платье с объемными рукавами и массивной брошью в виде виноградной лозы – соответствующее фото приводит "ЭГ".
Судя по всему, новый фильм знаменитости понравился. После завершения показа Елена Малышева еще долго обсуждала картину со своей коллегой-телеведущей Ариной Шараповой.
Одну из главных ролей в фильме "Свингеры" сыграл Дмитрий Нагиев, который, в отличие от своих коллег, не смог присутствовать на премьере. Артист в это время участвовал в съемках шоу "Голос", что послужило уважительной причиной для отсутствия.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что известно о муже-невидимке Елены Малышевой – жизненный спутник знаменитого теледоктора всегда остается за кадром.