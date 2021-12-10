"Трусы меняю в Новый год": неожиданное признание гламурного 49-летнего стилиста Влада Лисовца

"Остроносая обувь, квадратные носы, каблучок – в моде снова стиль "ретро, – уверяет Лисовец. – В почете – женственность и элегантность. Поэтому для полноты образа надо докупить блестящих вещей, люрекса и носить это с мягкими тканями. Миксуете оверсайз 90-х с брюками-клеш из 70-х. Идеальный силуэт – объемный верх и расклешенный низ".
Лисовец советует мужчинам и женщинам при выборе одежды ориентироваться на раннего Ива Сен-Лорана эпохи 80=х. "Эстетика как из бабушкиного сундука", – пояснил он.
Что же касается цветов, то в почете в 2022-м году будет, как полагает Влад, много розового, леопардового. "Но вообще я бы миксовал, смешивая не более трех цветов в образе", – учит стилист.
Дал он советы и по прическам. "Челки и не очень уложенные волосы – вот основной тренд, – объяснил он. – Нужен эффект того, что укладка была сделана вчера или даже позавчера".
Рассказал Влад Лисовец и о собственных традициях встречи Нового года. "Я обычно перед боем курантов меняю трусы, – заверил стилист. – Люблю встречать новый год в новом белье!"