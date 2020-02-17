Элтон Джон потерял голос и разрыдался на сцене

Во время выступления в городе Окленд у артиста внезапно пропал голос. Музыкант остановил концерт и принес извинения поклонникам. Покидая сцену, Элтон Джон еле сдерживал эмоции. Зрители проводили его аплодисментами.
Спустя несколько часов артист опубликовал пост в личном микроблоге. Элтон Джон поблагодарил всех, кто посетил его выступление. "Я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя", – цитирует композитора телеканал "360".
Напомним, что недавно артист был удостоен премии "Оскар" за песню I'm Gonna Love Me Again. Композиция прозвучала в картине Декстера Флетчера "Рокетмен", посвященной жизни Элтона Джона.
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