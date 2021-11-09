Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой

Москва вышла из очередного локдауна – времени, когда почти все было закрыто и развлечений практически не осталось. И поэтому символично, что первым событием после возвращения к нормальной жизни стал долгожданный концерт знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Словно бы возвращение к свету!

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