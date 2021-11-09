Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой

Когда в июне киевская пианистка выступала в центре российской столицы, стало понятно: перед нами артист с яркой харизмой и творческими амбициями. Тогда многие даже выступали за выдвижение Виталины Цымбалюк-Романовской на конкурс молодых исполнителей "Евровидение".
Учтя пожелание поклонников, очередной концерт в Москве бывшая жена актера Армена Джигарханяна сделала преимущественно вокальным, чтобы показать широту своего диапазона и возможности бархатного завораживающего голоса. А между песнями читала стихи – Юрия Ряшенцева, Юрия Рыбчинского и даже Иосифа Бродского.
Она призналась, что петь и читать стихи никогда не планировала, но известный композитор-песенник, работающий с главными эстрадными звездами, убедил ее в необходимости выступать, потому что все данные для этого есть, да и звучит пианистка не хуже многих профессиональных вокалистов.
Репертуар – знакомые всем песни из советской киноклассики. Тут и "На Тихорецкую", которую пела Алла Пугачева, и "Александра" Татьяны и Сергея Никитиных, и "Диалог у новогодней елки", которую исполняли Валентина Толкунова и Леонид Серебренников, и "Баллада о любви" Владимира Высоцкого.
Но Виталина представила уникальное авторское прочтение любимых народом хитов. Ее мощное прочтение шлягеров потрясло народ. И о Цымбалюк-Романовской заговорили как о гордости нации, как о настоящей народной артистке, хотя пока и без официальных званий, которая работает для простых людей. И тут можно вспомнить, что званий не было у многих артистов театра и кино, взять того же Высоцкого, но это не мешало им стать кумирами.
В концерте Цымбалюк-Романовской было много звездных гостей. Среди них – певец Дмитрий Нестеров, оперная дива из Калининграда Виктория Бобкова, участница шоу "Голос" Елена Максимова.
Но самым пронзительным номером вечера был дуэт с Екатериной Белоцерковской, вдовой основателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Песня со словами "Этот дикий край адом нарекли, // Отчего тогда в громовой тиши //Колокол звонит на краю земли, На краю судьбы, на краю души" потрясла публику – до слез, до мурашек. Это и есть великая сила искусства.
В планах запевшей киевской пианистки – гастрольный тур по городам Дальнего Востока. Ведь поклонники ее безусловного таланта, готовые целовать руки и кричать "браво!" живут от Москвы до самых до окраин.
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