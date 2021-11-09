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Шоу-бизнес
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой

Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой

Москва вышла из очередного локдауна – времени, когда почти все было закрыто и развлечений практически не осталось. И поэтому символично, что первым событием после возвращения к нормальной жизни стал долгожданный концерт знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Словно бы возвращение к свету!
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Когда в июне киевская пианистка выступала в центре российской столицы, стало понятно: перед нами артист с яркой харизмой и творческими амбициями. Тогда многие даже выступали за выдвижение Виталины Цымбалюк-Романовской на конкурс молодых исполнителей "Евровидение".

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Учтя пожелание поклонников, очередной концерт в Москве бывшая жена актера Армена Джигарханяна сделала преимущественно вокальным, чтобы показать широту своего диапазона и возможности бархатного завораживающего голоса. А между песнями читала стихи – Юрия Ряшенцева, Юрия Рыбчинского и даже Иосифа Бродского.

Она призналась, что петь и читать стихи никогда не планировала, но известный композитор-песенник, работающий с главными эстрадными звездами, убедил ее в необходимости выступать, потому что все данные для этого есть, да и звучит пианистка не хуже многих профессиональных вокалистов.

Фото: Дни.ру

Репертуар – знакомые всем песни из советской киноклассики. Тут и "На Тихорецкую", которую пела Алла Пугачева, и "Александра" Татьяны и Сергея Никитиных, и "Диалог у новогодней елки", которую исполняли Валентина Толкунова и Леонид Серебренников, и "Баллада о любви" Владимира Высоцкого.

Но Виталина представила уникальное авторское прочтение любимых народом хитов. Ее мощное прочтение шлягеров потрясло народ. И о Цымбалюк-Романовской заговорили как о гордости нации, как о настоящей народной артистке, хотя пока и без официальных званий, которая работает для простых людей. И тут можно вспомнить, что званий не было у многих артистов театра и кино, взять того же Высоцкого, но это не мешало им стать кумирами.

В концерте Цымбалюк-Романовской было много звездных гостей. Среди них – певец Дмитрий Нестеров, оперная дива из Калининграда Виктория Бобкова, участница шоу "Голос" Елена Максимова.

Но самым пронзительным номером вечера был дуэт с Екатериной Белоцерковской, вдовой основателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Песня со словами "Этот дикий край адом нарекли, // Отчего тогда в громовой тиши //Колокол звонит на краю земли, На краю судьбы, на краю души" потрясла публику – до слез, до мурашек. Это и есть великая сила искусства.

В планах запевшей киевской пианистки – гастрольный тур по городам Дальнего Востока. Ведь поклонники ее безусловного таланта, готовые целовать руки и кричать "браво!" живут от Москвы до самых до окраин.

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Фото: Дни.ру
Автор: 9 ноября 2021, 10:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выступление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского

комментарии

Ответить:

Гость895336
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Гость895342
А она бесстыжая, ей чувство стыда неведомо. Нарцисс! Почитайте про них, это страшные люди. И мания величия у неё - наполеоновская.
Она моя землячка, я тоже киевлянка. Но до чего же она наглая, бронелобая. Ее <цензура> в дверь, оно в окно. Ужас.
Гость895344
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Новое Та Ту. Бузова - Цымбалюк.
Гость895342
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Гостья
Разговор под музыку. Не знаю, может я не права, но так "петь" я бы постеснялась. Так петь можно в душе, на кухне у плиты, но никак не на сцене.
А она бесстыжая, ей чувство стыда неведомо. Нарцисс! Почитайте про них, это страшные люди. И мания величия у неё - наполеоновская.
Гостья
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Разговор под музыку. Не знаю, может я не права, но так "петь" я бы постеснялась. Так петь можно в душе, на кухне у плиты, но никак не на сцене.
Гость895325
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А когда выйдет альбом Цымбалюк? нам теперь ни есть,ни пить, ни спать не хочется, а только её песни слушать..
Гость895325
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А в проект "Голос" Цымбалюк не слабо заявиться? Жюри просто попадает со стульев,но поднимется и искупает в комментариях..
Гость895325
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Интересно знать,какую нацию имеет в виду Губкин,гордостью которой стала Цы- украинскую,еврейскую? устроили какой-то партизанский междусобойчик в центре Москвы общаться по национальным интересам и гордятся своими же.
Гость895243
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Вот только и умеет пыль в глаза пускать. То она киевская пианистка-а пшик на деле,то теперь безголосая лезет петь, театрально так в помощь себе вскидывая ручонку и запрокидывая квадратную головёнку..Однако прав был, царство ему небесное,Армен Борисович, который не допускал к показу её "муз.спектакли" как уровня украинской худ.самодеятельности. Уровень-то с чего поднимется? профессионализма нет. А наглая самоуверенность никуда не делась.
Гость895243
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"Кривое зеркало" отдыхает...
Гость895243
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Платье новое,парик новый, а репертуар старый? Под кого косит? неужели под Гурченко? Но Людмила Гурченко могла себе позволить "прочесть" песню по-своему,но это была Гурченко. А остальным надо петь по нотам. А так по ушам режет, когда в ноты новопредставленная певичка НЕ попадает. Учи сольфеджио, бери уроки вокала да и на себя со стороны посмотри, одна умора..
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