Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"

Этого события ждали все поклонники знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Она несколько раз планировала провести в Москве творческий вечер, но мешали то завистники, то пандемия. Наконец, все срослось – бывшая жена Армена Джигарханяна дала большой концерт в самом центре столицы.

Все знают, что Виталина – выдающаяся пианистка с классическим консерваторским образованием. Но если человек талантлив, то талантлив во всем. Оказалось, что она еще и прекрасный чтец, и даже певица! Всеми гранями Цымбалюк-Романовская и блистала драгоценным бриллиантом на первом творческом вечере. Игра на электронном фортепиано чередовалась с декламацией стихов и даже пением. Сплясать мешало узкое, подчеркивающее точеную фигуру, платье.

Открыла же она творческий вечер фрагментом из поэмы про Жанну Д'Арк "Белая ворона" авторства ее земляка – Героя Украины Юрия Рябчинского, который пятнадцать раз становился лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года". Причем поэма эта была написана в 1978 году – в год рождения самой Виталины. А потом была поставлена в виде рок-оперы, которую Цымбалюк-Романовская тоже много раз слышала. Такие вот знаки судьбы!

Если спроецировать эти глубокие стихи Рябчинского на жизнь Цымбалюк-Романовской, то может показаться, что написаны они словно про саму Виталину – настолько созвучно отношение толпы к орлеанской деве в XV веке и к киевское пианистке сегодня: "Ливни лето отпели, отплакали, // И однажды в студеную ночь В стае черных ворон одинаковых // Родилась непокорная дочь. // Непокорная, гордая, смелая, // Но уродиной звали ее // Потому, что была она белая, // Не такая ,как все воронье. // И решила тогда стая воронья // Суд над белой сестрой учинить, // Семь ночей они думали, спорили // И решили ее очернить. // Непокорную, смелую, гордую // Искупали в болотной грязи: // "Ты теперь это платьице черное // До последнего вздоха носи!"

Сколько незаслуженных унижений, оскорблений и проклятий пришлось снести Виталине, когда ее всякий сброд обзывал "воровкой", "аферисткой", "мошенницей на доверии"! Ее очерняли, купали в болотной грязи. А она, как та белая ворона в поэме, "зарыдала, душою светла. //И слезами от грязи отмылася, // Стала снова такой, как была".

Виталина не сломалась, и не пропала, и стала еще прекраснее. И теперь даже думает о начале профессиональной карьеры певицы. Ведь слух у нее абсолютный, поет уж точно не хуже Ольги Бузовой. Многочисленные звезды, которые пришли поддержать Виталину, говорили, что если ангелы поют, то у них именно такие чистые голоса! И даже решили выдвинуть киевскую пианистку представлять нашу страну на конкурсе "Евровидение" в будущем году, которое пройдет в Италии. Певица Алена Кравец, присутствовавшая в зале, предложила даже киевской пианистке дуэт.

В этот вечер Цымбалюк-Романовская исполняла "Балладу о любви" Владимира Высоцкого, "Не исчезай" на стихи Андрея Вознесенского и еще несколько пронзительных песен. Причем делала она это на фоне кадра из фильма, где ее бывший муж Армен Джигарханян запечатлен с Татьяной Дорониной. Такая вот преемственность и благодарность!

А потом Виталина утонула. Утонула в море оваций, улыбок и цветов от адвоката Ларисы Широковой, дизайнера и поэта Алисы Толкачевой, модельера Павала Ванна. Для всех них Виталина – герой, молодец и борец. Поэтому все и надеются, что следующее ее выступление будет уже в Кремлевском дворце.