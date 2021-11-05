Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой

В праздничные дни у Прохора Шаляпина забот полон рот. Вчера он пел для тяжелобольных в хосписе, поминая тем самым свою несчастную жену, а уже сегодня гостит в 78-летней Татьяны Власовой в легендарной трехкомнатной квартире по адресу Староконюшенный переулок, 37.
В свое время Армен Джигарханян получил это квартиру от московского правительства. Актер приватизировал ее в равных долях с супругой. А незадолго до смерти часть квартиры Армена Борисовича была продана бизнесмену Юрию Растегину. Тот сказал, что со временем тут появится музей. Пока же на Старом Арбате проживает Татьяна Власова.
Именно к ней в гости на чаек и приехал Прохор Шаляпин. Оба – вдовцы, потерявшие любимых людей. Значит, им есть, о чем поговорить, как утешить друг друга. Тем более, молодой сексуальный певец любит дам постарше – вспоминаются и Лариса Копенкина, и Алла Пеняева.
Кто знает, может и получиться у Шаляпина с Власовой что-то кроме дружеского чаепития. Они были бы красивой и эксцентричной парой! Актриса и певица Алена Кравец недавно на это намекала. "Время траура истечет быстро, – говорила она. – И тогда Прохору можно будет подумать о новом ярком романе и браке. Он очень талантливый, яркий, самобытный. С удовольствием поучаствую в организации его новой свадьбы. даже финансово могу поучаствовать!"
Судя по всему, сын Татьяны Власовой – 55-летний карточный игрок Степан Джигархнан – такому неожиданному повороту рад. Он сейчас в Москве и с удовольствием принял участие в чаепитии овдовевший матери с молодым и тоже овдовевшим Шаляпиным. Как говорится, рыдай, Виталина, раз упустила такого сексуального и классного мужика!
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