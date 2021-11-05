Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой

Со дня смерти жена Прохора Шаляпина прошло 40 дней. Но боль потери в сердце 37-летнего певца еще сильна. Поэтому, наверное, он и спелся с похоронившей мужа 78-летней Татьяной Власовой. Он – вдовец, она – вдова, им есть, о чем поговорить и чем утешить друг друга.

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