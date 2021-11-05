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Шоу-бизнес
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой

Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой

Со дня смерти жена Прохора Шаляпина прошло 40 дней. Но боль потери в сердце 37-летнего певца еще сильна. Поэтому, наверное, он и спелся с похоронившей мужа 78-летней Татьяной Власовой. Он – вдовец, она – вдова, им есть, о чем поговорить и чем утешить друг друга.
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В праздничные дни у Прохора Шаляпина забот полон рот. Вчера он пел для тяжелобольных в хосписе, поминая тем самым свою несчастную жену, а уже сегодня гостит в 78-летней Татьяны Власовой в легендарной трехкомнатной квартире по адресу Староконюшенный переулок, 37.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

В свое время Армен Джигарханян получил это квартиру от московского правительства. Актер приватизировал ее в равных долях с супругой. А незадолго до смерти часть квартиры Армена Борисовича была продана бизнесмену Юрию Растегину. Тот сказал, что со временем тут появится музей. Пока же на Старом Арбате проживает Татьяна Власова.

Именно к ней в гости на чаек и приехал Прохор Шаляпин. Оба – вдовцы, потерявшие любимых людей. Значит, им есть, о чем поговорить, как утешить друг друга. Тем более, молодой сексуальный певец любит дам постарше – вспоминаются и Лариса Копенкина, и Алла Пеняева.

Кто знает, может и получиться у Шаляпина с Власовой что-то кроме дружеского чаепития. Они были бы красивой и эксцентричной парой! Актриса и певица Алена Кравец недавно на это намекала. "Время траура истечет быстро, – говорила она. – И тогда Прохору можно будет подумать о новом ярком романе и браке. Он очень талантливый, яркий, самобытный. С удовольствием поучаствую в организации его новой свадьбы. даже финансово могу поучаствовать!"

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Публикация от Прохор Шаляпин ���� (@shalyapin_official)

Судя по всему, сын Татьяны Власовой – 55-летний карточный игрок Степан Джигархнан – такому неожиданному повороту рад. Он сейчас в Москве и с удовольствием принял участие в чаепитии овдовевший матери с молодым и тоже овдовевшим Шаляпиным. Как говорится, рыдай, Виталина, раз упустила такого сексуального и классного мужика!

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Автор: 5 ноября 2021, 16:43 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

комментарии

Ответить:

Гость893185
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Степан Джигархнан вдул овдовевшей Проне Шляпкиной в очечко с размуху.
Гость893182
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ну явно Феликс перестарался, унижая всех подряд, окромя самой украинской недопианистки, одновременно перевирая давно известные факты, как-то криминальную продажу полквартиры народного артиста, с главной участницей и вдохновителем сего- Цымбалюк-Романовской. Которая по результату странной сделки получила все деньги, в свой карман, и ни копеечки не отдала собственнику.
Гость889611
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потасканный мерзкий альфонс и ничтожество
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