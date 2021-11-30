"Будто в тюрьме": Муж Бондарчук дал под дых пронырливой Собчак

Телеведущая Ксения Собчак поплатилась за жуткую вульгарщину. Супруг Светланы Бондарчук просто не выдержал.

Звездная блондинка Светлана Бондарчук побеседовала на камеру со священником Дмитрием Рощиным, обсуждая различные злободневные темы. Знаменитость рассказала, почему ее ютуб-канал не пользуется бешеной популярностью так же, как блог Ксении Собчак.

Модель объяснила, что придерживается определенных рамок морали, не делая уклон в желтуху и каверзные разоблачения. По ее словам, Ксении Собчак управляет сознанием миллионов людей, а народ идет за этим, причем не только дети. Светлана Бондарчук поведала, что пытается показать своей аудитории другую сторону жизни, чтобы у зрителей была достойная альтернатива.

Блогер процитировала слова своего супруга Сергея Харченко. Мужчина практически дал под дых Ксении Собчак за то, что она транслирует миру. Он посмотрел проект телеведущей с Настей Ивлеевой и пришел в ужас. "Ну как же это возможно? Я как будто в тюрьме побывал. И у них миллионные просмотры! Люди говорят в Эрмитаже матом!" — выразился муж Светланы Бондарчук.

По мнению знаменитости, Ксения Собчак ведет себя как хамелеон — она пронырливая и приспосабливается к своим собеседникам. Светлана Бондарчук уверена, что ее конкурентка имеет власть над людьми, поэтому заключает выгодные контракты и зарабатывает кучу денег.