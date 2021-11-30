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Шоу-бизнес
"Будто в тюрьме": Муж Бондарчук дал под дых пронырливой Собчак

"Будто в тюрьме": Муж Бондарчук дал под дых пронырливой Собчак

Телеведущая Ксения Собчак поплатилась за жуткую вульгарщину. Супруг Светланы Бондарчук просто не выдержал.
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Звездная блондинка Светлана Бондарчук побеседовала на камеру со священником Дмитрием Рощиным, обсуждая различные злободневные темы. Знаменитость рассказала, почему ее ютуб-канал не пользуется бешеной популярностью так же, как блог Ксении Собчак.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Модель объяснила, что придерживается определенных рамок морали, не делая уклон в желтуху и каверзные разоблачения. По ее словам, Ксении Собчак управляет сознанием миллионов людей, а народ идет за этим, причем не только дети. Светлана Бондарчук поведала, что пытается показать своей аудитории другую сторону жизни, чтобы у зрителей была достойная альтернатива.

Блогер процитировала слова своего супруга Сергея Харченко. Мужчина практически дал под дых Ксении Собчак за то, что она транслирует миру. Он посмотрел проект телеведущей с Настей Ивлеевой и пришел в ужас. "Ну как же это возможно? Я как будто в тюрьме побывал. И у них миллионные просмотры! Люди говорят в Эрмитаже матом!" — выразился муж Светланы Бондарчук.

По мнению знаменитости, Ксения Собчак ведет себя как хамелеон — она пронырливая и приспосабливается к своим собеседникам. Светлана Бондарчук уверена, что ее конкурентка имеет власть над людьми, поэтому заключает выгодные контракты и зарабатывает кучу денег.


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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 11:57 Источник: Youtube/153ГОРЫ ✓ Надежный источник
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