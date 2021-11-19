"У меня агрессивная форма рака": известная певица озвучила страшный диагноз

Артистка замужем за коллегой по музыкальному коллективу Владимиром Воленко. Пара воспитала троих детей. Но недавно в их безоблачную жизнь вмешалось несчастье.
О проблемах со здоровьем Наталья Воленко рассказала в передаче "Судьба человека" на "России 1". Выяснилось, что певица сражается с жутким недугом с февраля. "У меня агрессивная форма рака", – поделилась исполнительница.
По ее словам, медики говорили, что она не проживет дольше четырех месяцев. Узнав страшный диагноз, ни сама Наталья Воленко, ни ее муж не опустили руки. Знаменитость взялась за лечение. Часть тяжелой химиотерапии она уже прошла.
Наталья Воленко верит, что поправится. Певица мечтает прыгнуть с парашютом, как только рак отступит. А настоящее время угрозы для жизни артистки нет, но ей предстоит еще длительное лечение. Дети звездной пары очень переживают за маму и всячески ей помогают.
Напомним, что и сам Владимир Воленко сталкивался с серьезной болезнью, которая могла стоить ему жизни. Так, 11 лет назад исполнитель понял, что у него есть проблемы с сердцем. Музыканту провели операцию по удалению тромба. Сейчас певец чувствует себя хорошо.