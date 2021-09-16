Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!

В какой-то момент блог Александры Савельевой отчасти стал блогом ее маленького сына. Певица нередко делится самыми разными подробностями из жизни Леона.

Накануне она опубликовала пост. Артистка прикрепила трогательные снимки с сыном. На кадрах ребенок все время старается убежать, но заботливая мама держит его за ручку. "Я бросила ребенка!" – гласит название публикации. Поклонники сперва оказались слегка ошарашены, но потом поняли, что происходит.

Оказалось, что Саша Савельева решила обсудить с поклонниками тему навязчивых мыслей, которые преследуют начинающих мам. Она отметила, что, когда женщина впервые покидает своего ребенка, то обычно испытывает невероятное чувство вины. Артистка призналась, что ее ребенку сейчас 2,5 года, и она первый раз позволила себе улететь на несколько дней.

"Со спокойной душой", – написала знаменитость. Она сообщила, что раньше боялась оставлять сына на такой долгий промежуток. Все дело в психологах, которых Александра часто слушает. Специалисты якобы не советуют оставлять детей до двух лет с кем-то другим.

По словам Александры Савельевой, малыши в этом возрасте все еще не чувствуют себя в безопасности без мамы. Создается ощущение, что мать оставила их и больше не вернется. Пользователи принялись активно комментировать высказывание певицы. Многие отметили, что испытывают чувство вины, даже когда покидают малышей старше двух лет.

