Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Четверг
16 сентября
Лента новостей
12:21
В Анапе экстренные службы спасли мужчину из горящей квартиры
12:06
Не работает рука: Кудрявцева шокировала известием о здоровье
12:03
Чадов о другой жизни после 40: То же самое происходит с Козловским и Плетневым
11:44
Машков встал грудью за опозорившуюся Бузову: Чувства и эмоции остры
11:28
Толкалина неожиданно показала своего любовника после разрыва
11:19
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
10:50
В заложниках: Васильева раскрыла нездоровую связь Садальского с известной актрисой
10:46
Миддлтон появилась на публике после слухов о беременности
10:44
Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!
10:13
В Петербурге школьница отравилась парами хлора
10:04
В США назвали Россию главной военной угрозой для НАТО
09:54
Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина
09:41
Изменившегося Галкина уличили во лжи: Пристрастился к макияжу
09:13
Оголившаяся Королева пустилась в пляс под песню Николаева
09:00
Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции
08:57
Лечилась самогоном: Татьяна Абрамова об осложнениях после коронавируса
08:55
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
08:48
Оливер Стоун: Россия была бы уничтожена без Владимира Путина
08:32
Пугачева одобрила важное решение в жизни Вайкуле
08:24
На востоке Москвы произошел пожар в общественной бане
06:03
Домнин день: Обычаи и запреты 16 сентября
04:09
"До чего докатилась": почему Валерию обругали за фото на фоне покойного Кобзона
02:08
Италия и Ливан встретились на московской кухне
23:58
Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование
22:50
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
22:13
"Железный купол" на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США
21:46
Диалог Белоруссии и Запада можно ожидать ближе к весне 2022 года – аналитик Тышкевич
20:41
Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции "Преемник"
20:06
В Петербурге у мертвого ребенка нашли оставленный врачами кусок иглы
19:39
Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте
19:16
В винном размышлении
19:10
Произошла первая в истории госпитализация из-за компьютерной зависимости
18:56
"Бедная": народ рыдает от вида MaкSим после комы
18:55
Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
18:48
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
17:52
В богадельнях кормят лучше: на банкете Met Gala звезд Голливуда потчевали склизкой крупой
17:26
МЧС предупредило жителей столичного региона о заморозках до минус четырех градусов
17:16
Жириновский предложил поделить российские школы на мужские и женские
17:05
Диетолог назвала способ снизить уровень холестерина
16:59
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
16:48
"Моя красотка!": Губерниев не устоял перед Ковальчук из "Тайн следствия"
16:06
"Молодуха": Галкин поднял на смех 66-летнюю Долину
15:59
Эргенч, Озчивит, Эрчел: раскрыты баснословные заработки звезд турецких сериалов
15:48
Отравление, рентген и капельницы: Оказавшуюся в больнице Бородину сглазили
15:33
"Пенсионерам скидки есть?": 82-летнюю Волкову сняли в секс-шопе
15:08
Всплыли данные о страшной болезни Маркл: Может быть наследственной
14:56
"Есть черненькая": появилась информация о новой девушке Корчевникова
14:50
Беглый экс-чиновник: обнародованы неожиданные данные о нынешнем муже Кориковой
14:47
Украина начала шантажировать Германию из-за "Северного потока"
14:38
"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
"Еле ходит": стало известно о состоянии Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!

Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!

В какой-то момент блог Александры Савельевой отчасти стал блогом ее маленького сына. Певица нередко делится самыми разными подробностями из жизни Леона.
прочитано 653 раза

Накануне она опубликовала пост. Артистка прикрепила трогательные снимки с сыном. На кадрах ребенок все время старается убежать, но заботливая мама держит его за ручку. "Я бросила ребенка!" – гласит название публикации. Поклонники сперва оказались слегка ошарашены, но потом поняли, что происходит.

ПО ТЕМЕ

"Лобода? Ковальчук? Савельева?": Билана сняли в бассейне с полуголой красоткой

"Копия папы": узнавший о рождении дочери муж Савельевой Сафонов растерялся

Оказалось, что Саша Савельева решила обсудить с поклонниками тему навязчивых мыслей, которые преследуют начинающих мам. Она отметила, что, когда женщина впервые покидает своего ребенка, то обычно испытывает невероятное чувство вины. Артистка призналась, что ее ребенку сейчас 2,5 года, и она первый раз позволила себе улететь на несколько дней.

"Со спокойной душой", – написала знаменитость. Она сообщила, что раньше боялась оставлять сына на такой долгий промежуток. Все дело в психологах, которых Александра часто слушает. Специалисты якобы не советуют оставлять детей до двух лет с кем-то другим.

По словам Александры Савельевой, малыши в этом возрасте все еще не чувствуют себя в безопасности без мамы. Создается ощущение, что мать оставила их и больше не вернется. Пользователи принялись активно комментировать высказывание певицы. Многие отметили, что испытывают чувство вины, даже когда покидают малышей старше двух лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 10:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Годовщина свадьбы Савельевой и Сафонова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Бедная": народ рыдает от вида MaкSим после комы

Певицу очень жаль

Шоу-бизнес

Отравление, рентген и капельницы: Оказавшуюся в больнице Бородину сглазили

Ведущая не может прийти в себя
Шоу-бизнес

"Молодуха": Галкин поднял на смех 66-летнюю Долину

Певице досталось за красоту
Шоу-бизнес

Тяжелобольной сын Орбакайте решился на неожиданный шаг: Неужели?

Публика ахнула

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина
Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19

Спорт

Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России

Регионы

В Анапе экстренные службы спасли мужчину из горящей квартиры
В Петербурге школьница отравилась парами хлора
Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции
Жители Серпухова устроили разборки с применением топора и пистолета
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+