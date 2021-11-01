Застреливший человека Болдуин впервые высказался после трагедии

Алек Болдуин решился поговорить с репортерами прямо на шоссе.

Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" несколько дней назад. Голливудский актер, который исполнял в фильме главную роль, в процессе съемки батальной сцены застрелил свою коллегу, оператора Галину Хатчинс, по делу ведется расследование.

С момента трагедии артист один раз дал короткий комментарий в Твиттере, больше публично он не выступал. Репортеры регулярно преследуют семью Болдуина в надежде узнать подробности. Вчера артист с семьей ехал по личным делам, журналисты настигли его прямо на шоссе. Артист принял решение выти из машины и ответить на некоторые вопросы.

Алек отметил, что не может комментировать расследование, пока следствие не закончено. Он также рассказал, что погибшая Хатчинс была его другом, а сейчас он активно поддерживает ее семью. Артист всячески участвует в расследовании и содействует полиции.

Также Алек Болдуин выразил свое желание запретить использование боевого оружия на съемках. В его пистолете должны были быть холостые патроны, но все пошло не по плану. На съемочной площадке фильма часто нарушались правила безопасности. В какой-то момент съемочная группа даже объявила забастовку из-за систематических нарушений норм.