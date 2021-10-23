Застреливший человека Болдуин прервал молчание

Голливудский актер выступил продюсером и главным героем фильма Rust ("Ржавчина"), который сейчас снимается в Нью-Мексико. По сценарию Алек Болдуин должен был стрелять холостыми патронами из реквизитного револьвера. Однако все вышло из-под контроля, оружие было заряжено.
Пуля ранила режиссера картины, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пуля попала в оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс. Она получила серьезное ранение, врачи в Альбукерке не смогли спасти жизнь женщины.
Алек Болдуин впервые дал комментарий относительно произошедшей трагедии. Актер высказался в своем аккаунте в "Твиттере". Он принес соболезнования семье погибшей, а также отметил, что сотрудничает со следствием и всячески помогает разобраться в произошедшем.
Злополучный пистолет Алеку передал помощник режиссера, заверив, что оружие не заряжено. На допросе он уверял, что не знал о наличии боевых патронов. Другие члены съемочной группы сообщили, что на площадке нарушаются меры безопасности, а выстреливший пистолет не раз давал осечку.
Родители погибшей собираются на похороны из Украины, в Америке у нее остались муж и ребенок. Обвинений в адрес голливудского актера пока не выдвинуто.
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