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Шоу-бизнес
Застреливший человека Болдуин прервал молчание

Застреливший человека Болдуин прервал молчание

Алек Болдуин оказался в центре страшной трагедии на съемках.
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Голливудский актер выступил продюсером и главным героем фильма Rust ("Ржавчина"), который сейчас снимается в Нью-Мексико. По сценарию Алек Болдуин должен был стрелять холостыми патронами из реквизитного револьвера. Однако все вышло из-под контроля, оружие было заряжено.

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Пуля ранила режиссера картины, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пуля попала в оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс. Она получила серьезное ранение, врачи в Альбукерке не смогли спасти жизнь женщины.

Алек Болдуин впервые дал комментарий относительно произошедшей трагедии. Актер высказался в своем аккаунте в "Твиттере". Он принес соболезнования семье погибшей, а также отметил, что сотрудничает со следствием и всячески помогает разобраться в произошедшем.

Злополучный пистолет Алеку передал помощник режиссера, заверив, что оружие не заряжено. На допросе он уверял, что не знал о наличии боевых патронов. Другие члены съемочной группы сообщили, что на площадке нарушаются меры безопасности, а выстреливший пистолет не раз давал осечку.

Родители погибшей собираются на похороны из Украины, в Америке у нее остались муж и ребенок. Обвинений в адрес голливудского актера пока не выдвинуто.

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Фото: face to face / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
23 октября 2021, 14:12 Источник:  Твиттер ✓ Надежный источник
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