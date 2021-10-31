"Все, как должно быть в твой день!": убитый горем Борисов появился на могиле любимого друга

Последний репортаж Ильи Костин для Первого канала вышел в эфир 2 сентября 2018 года. В ту пору Костин уже знал о своем неизлечимом онкологическом заболевании. А 17 апреля 2019-го Ильи не стало. Похоронили его на 17-м участке Троекуровского кладбища, рядом с ушедшей месяцем ранее певицей Юлией Началовой.
Тяжелее всего уход Ильи Костина переживал близкий друг и коллега Дмитрий Борисов, который на пять лет его младше. В 2011-2017 годах Борисов вел информационную программу "Время", в которой как раз выходили репортажи Костина.
На Троекуровском кладбище уверяют, что Дмитрия тут видят часто: "Всегда приходит с цветами, подолгу стоит у могилы и плачет...", – говорят очевидцы.
Так было и в этот раз. Борисов пришел на кладбище в обед с большим букетом цветов. "Солнце, чистое небо — и морской бриз. Все, как должно быть в твой день. С Днем рождения, Илья Костин!" – опубликовал он пост в социальных сетях.
Кстати, на могиле Костина недавно появился строгий, лаконичный гранитный памятник. На нем выбит логотип Первого канала и висит портрет Ильи – навсегда оставшегося молодым и красивым...
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