"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко стала новой гостьей шоу "Эмпатия Манучи". В эфире шоу артистка вспомнила свою беременность и рождение недоношенной дочки.

Знаменитость старается не выносить на публику свои проблемы, поэтому многие даже не знали, с чем ей пришлось столкнуться несколько лет назад во время ожидания ребенка.

Артистка рассказала, что страдала от жуткого токсикоза семь месяцев, при этом почти не могла есть. Лишь иногда Марии Кравченко удавалось проглотить несколько ягод вишни и гречку. Несмотря на это, артистка все равно набрала 20 килограммов лишнего веса.

После рождения дочери звезда Comedy Woman столкнулась с новыми испытаниями. Так как малышка появилась на свет раньше срока, у нее были проблемы с легкими и печенью. Позднее врачи поставили и вовсе неутешительный диагноз: порок мозга. Это означало, что девочка на всю жизнь останется овощем. "Но я понимала, что диагноз неправильный", – заявила Мария Кравченко.

Девушка отправилась к другому специалисту, который после осмотра ребенка заверил, что с девочкой все хорошо, есть просто небольшой недобор по весу. Однако и на этом проблемы не кончились.

Через несколько месяцев после родов артистка отправилась в зал, стала заниматься спортом и активно худеть, но вот беда – живот никак не уходил. Оказалось, что из-за беременности у Марии Кравченко развился диастаз, и кишечник мог вывалиться в брюшную полость. Артистке пришлось срочно ложиться на операцию.

"Меня зашили, перешили, установили сетку", – поделилась звезда Comedy Woman.

После всего пережитого актриса фактически стала бесплодной. Точнее, у нее есть все шансы забеременеть, но вот выносить малыша уже не получится – ему негде будет расти. Мария Кравченко отметила, что не готова снова становиться мамой. "12 кругов ада по врачам с ребенком..." – сказала актриса. К счастью, сейчас с дочерью знаменитости все хорошо – теперь девочке ничего не угрожает.