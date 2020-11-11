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"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной

Мария Кравченко. Фото: instagram.com/kravacomedy/www.globallookpress.com
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко стала новой гостьей шоу "Эмпатия Манучи". В эфире шоу артистка вспомнила свою беременность и рождение недоношенной дочки.
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Знаменитость старается не выносить на публику свои проблемы, поэтому многие даже не знали, с чем ей пришлось столкнуться несколько лет назад во время ожидания ребенка.

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Артистка рассказала, что страдала от жуткого токсикоза семь месяцев, при этом почти не могла есть. Лишь иногда Марии Кравченко удавалось проглотить несколько ягод вишни и гречку. Несмотря на это, артистка все равно набрала 20 килограммов лишнего веса.

После рождения дочери звезда Comedy Woman столкнулась с новыми испытаниями. Так как малышка появилась на свет раньше срока, у нее были проблемы с легкими и печенью. Позднее врачи поставили и вовсе неутешительный диагноз: порок мозга. Это означало, что девочка на всю жизнь останется овощем. "Но я понимала, что диагноз неправильный", – заявила Мария Кравченко.

Девушка отправилась к другому специалисту, который после осмотра ребенка заверил, что с девочкой все хорошо, есть просто небольшой недобор по весу. Однако и на этом проблемы не кончились.

Через несколько месяцев после родов артистка отправилась в зал, стала заниматься спортом и активно худеть, но вот беда – живот никак не уходил. Оказалось, что из-за беременности у Марии Кравченко развился диастаз, и кишечник мог вывалиться в брюшную полость. Артистке пришлось срочно ложиться на операцию.

"Меня зашили, перешили, установили сетку", – поделилась звезда Comedy Woman.

После всего пережитого актриса фактически стала бесплодной. Точнее, у нее есть все шансы забеременеть, но вот выносить малыша уже не получится – ему негде будет расти. Мария Кравченко отметила, что не готова снова становиться мамой. "12 кругов ада по врачам с ребенком..." – сказала актриса. К счастью, сейчас с дочерью знаменитости все хорошо – теперь девочке ничего не угрожает.

Автор: 11 ноября 2020, 14:03 Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
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Звезда Comedy Woman вышла в свет в странном виде

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