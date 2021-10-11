По стопам Бузовой: Обнародован баснословный гонорар Якубовича за выступление во МХАТе

Ольга Бузова – не первая знаменитость, которую МХАТ нанял для участия в своих постановках в качестве приглашенной звезды. Однако ее ставка оказалась даже выше, чем у легендарного артиста.



На сцене МХАТа появился и Леонид Якубович. Он исполнил одну из ведущих ролей в спектакле "Лавр". Несмотря на то, что у знаменитости имеется почетное звание народного артиста Российской Федерации, а также длительный опыт работы, его ставка оказалась ниже, чем у поющей ведущей.

Журналисты обнаружили договор. По условиям официальной бумаги, за пять спектаклей Леонид Аркадьевич получил 550 тысяч рублей, соответственно – 110 тысяч рублей за каждое появление на сцене. Ольга Бузова же запросила 117 тысяч, что составляет на семь тысяч рублей больше, чем зарплата народного артиста.

При этом еще больше, чем поющая ведущая за роль в спектакле "Лавр" заработал Дмитрий Певцов. За пять спектаклей руководство МХАТа заплатило артисту около 660 тысяч рублей. Известно, что зарплата театрального артиста в среднем составляет около 20-30 тысяч рублей в месяц, в зависимости от количества и уровня ролей. Многие сотрудники легендарного театра не были в восторге от появления звезд в постановках.

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Напомним, летом художественный руководитель МХАТа пригласил Ольгу Бузову на роль в спектакле "Чудесный грузин". Знаменитость с радостью согласилась, но событие повлекло за собой серьезный скандал. Так, Иосиф Пригожин тут же сказал, что перед певицей исполнить роль пригласили Валерию, но она отказалась. Также "место" якобы предлагали и Лолите Милявской.