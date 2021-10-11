Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Понедельник
11 октября
Лента новостей
17:16
Работает безотказно: звезда "Универа" Рубцова сообщила о грязных приставаниях
17:06
Решила избавиться от конкурента: известная артистка о затянувшейся войне с Летучей
17:02
Получивший страшное предупреждение Шаляпин нашел способ избавиться от покойницы-жены
16:41
"Мешает ему": Федункив рассказала о жалобах молодого мужа
16:12
В Кремле заявили о быстром сокращении количества ковидных коек в России
16:09
Директор раскрыл правду о госпитализации Леонтьева
16:06
Волочкова обвинила руководство Большого театра в смерти актера
16:04
По стопам Бузовой: Обнародован баснословный гонорар Якубовича за выступление во МХАТе
15:51
Покинувшей место ДТП Собчак вынесли вердикт: Случилось страшное, погибли люди!
15:47
"Посмотрел и понял, что люблю": Аверин раскрыл чувства к известной актрисе
15:40
"Самый классный секс": Певица Слава похвасталась интимной близостью
15:37
"Для меня она ребенок": Пригожин вступился за устроившую мерзкую истерику Загитову
15:15
"Я горю": 52-летняя Лопес публично обнажила все прелести
15:14
Кадони встал на защиту сбежавшей с места аварии Собчак
15:04
"Тупая тупость": Харламов прилюдно поиздевался над Бузовой
15:02
Полулысая: народ шокировала появившаяся у Гусевой плешь
14:36
"Ужас!": изменившаяся Тодоренко вызвала рвотный рефлекс
14:35
"Снова холостой": Сокрушенный предательством Солнцев развелся с женой-пенсионеркой
14:32
В Балашихе вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору
14:22
Рвала бы зад, убей он твоего близкого?: вставшую на защиту Ефремова Васильеву закидали камнями
14:19
Леонтьева экстренно госпитализировали с коронавирусом
14:14
Под Челябинском задержали мужчину со взрывным устройством
14:11
Муж солистки группы "Винтаж" Плетневой попал в ДТП: Разбился на мотоцикле
14:06
О чем Путин и Пашинян будут говорить в Москве
14:05
По стопам Волочковой: звезда "Уральских пельменей" бросилась в ледяную воду
13:56
Тяжелобольная Лазарева откровенно о состоянии: Не отпускает вторую неделю
13:49
Житель Кургана перевел мошенникам миллион рублей
13:48
Исколотой шприцами дочери Пригожина изуродовали рот
13:40
Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Гаркалина
13:28
Помогай сама себе: никто не смог спасти пострадавшую на съемках шоу Макееву
13:25
Зеленский рассказал о планах после ухода с поста президента Украины
13:23
"Для отключения мыслей": почему Гордон постоянно меняет жен
13:18
Звезда "Склифосовского" о романе с экс-мужем Ароновой: Это катастрофа, страдания
13:02
В Махачкале школьник убил одноклассника ножом
12:55
Раскрыты сексуальные предпочтения 57-летней Лолиты
12:43
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
12:40
На фоне слухов о разводе Моргенштерн сыграл вторую свадьбу
12:36
"Статья 264": стала известна судьба Собчак после смертельной аварии
12:32
Обвинявшийся в убийстве известный актер умер от рака
12:21
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу и ранили водителя
12:04
"Я его обидела": Барановскую замучили угрызения совести из-за дорогого мужчины
12:02
"Кинул меня": Шифрин мерзко подставил Васильеву в неожиданный момент
11:58
Эргенч из "Великолепного века" и его жена утроили вечеринку в отеле накануне родов
11:57
"Я просто тварь": Кудрявцева натравила мужа на разгневанного популярного режиссера
11:52
"Прожить невозможно": размер пенсии Шифрина, Сябитовой и других российских звезд
11:45
За сутки ковид в России выявили у 29 409 человек
11:25
Новый роман? Тимати заметили на свидании со звездой "Холостяка"
11:07
Звезда "Универа" катком проехалась по Ольге Бузовой: Устал от глупости
11:00
"Какие деньги на детях зарабатывают": переломанного сына Рудковской заставили работать
10:43
"Слишком жестко": блогер разнесла методы воспитания Рудковской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Без мозгов в голове": Пугачева вся в черном с треском провалилась
Бузова в очень узких трусах раззадорила народ
Машина с Собчак попала в жуткую аварию: Есть погибшие
"Сотрясение мозга и многочисленные травмы": Собчак вышла на связь после смертельного ДТП
"Я бы желал ему другой судьбы": Малинин об участи сына от первого брака
"Мне конец": Ахеджакова после жесткой травли боится открыть рот
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
По стопам Бузовой: Обнародован баснословный гонорар Якубовича за выступление во МХАТе

По стопам Бузовой: Обнародован баснословный гонорар Якубовича за выступление во МХАТе

Ольга Бузова – не первая знаменитость, которую МХАТ нанял для участия в своих постановках в качестве приглашенной звезды. Однако ее ставка оказалась даже выше, чем у легендарного артиста.
прочитано 267 раз

На сцене МХАТа появился и Леонид Якубович. Он исполнил одну из ведущих ролей в спектакле "Лавр". Несмотря на то, что у знаменитости имеется почетное звание народного артиста Российской Федерации, а также длительный опыт работы, его ставка оказалась ниже, чем у поющей ведущей.

ПО ТЕМЕ

Растерянный Якубович высказался об уходе Эрнста

Уличенный в интимных встречах с беременной женщиной Якубович публично оправдался: У нее двое детей

Журналисты обнаружили договор. По условиям официальной бумаги, за пять спектаклей Леонид Аркадьевич получил 550 тысяч рублей, соответственно – 110 тысяч рублей за каждое появление на сцене. Ольга Бузова же запросила 117 тысяч, что составляет на семь тысяч рублей больше, чем зарплата народного артиста.

При этом еще больше, чем поющая ведущая за роль в спектакле "Лавр" заработал Дмитрий Певцов. За пять спектаклей руководство МХАТа заплатило артисту около 660 тысяч рублей. Известно, что зарплата театрального артиста в среднем составляет около 20-30 тысяч рублей в месяц, в зависимости от количества и уровня ролей. Многие сотрудники легендарного театра не были в восторге от появления звезд в постановках.

{code121882}

Напомним, летом художественный руководитель МХАТа пригласил Ольгу Бузову на роль в спектакле "Чудесный грузин". Знаменитость с радостью согласилась, но событие повлекло за собой серьезный скандал. Так, Иосиф Пригожин тут же сказал, что перед певицей исполнить роль пригласили Валерию, но она отказалась. Также "место" якобы предлагали и Лолите Милявской.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Софья Сандурская АГН Москва
Автор: 11 октября 2021, 16:04 Источник: Официальный сайт ЕИС в сфере закупок ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трудно говорить": Якубович еле держался у гроба близкого

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Директор раскрыл правду о госпитализации Леонтьева

Представитель поведал о состоянии артиста
Шоу-бизнес

"Для меня она ребенок": Пригожин вступился за устроившую мерзкую истерику Загитову

Продюсер призвал не осуждать спортсменку
Шоу-бизнес

"Я бы желал ему другой судьбы": Малинин об участи сына от первого брака

Артист жалеет наследника
Шоу-бизнес

"Тупая тупость": Харламов прилюдно поиздевался над Бузовой

Комик высмеял ведущую

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года

Здоровье

В Кремле заявили о быстром сокращении количества ковидных коек в России
За сутки ковид в России выявили у 29 409 человек
Не поможет даже глобальный локдаун: главврач инфекционной больницы Кононенко о четвертой волне COVID-19
Врач предупредила российских женщин о последствиях коронавируса для внешности

Спорт

Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Регионы

В Балашихе вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору
Под Челябинском задержали мужчину со взрывным устройством
Житель Кургана перевел мошенникам миллион рублей
В Махачкале школьник убил одноклассника ножом
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+