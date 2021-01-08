Поклонники не узнали мужа Саши Савельевой

На кадрах пара идет по заснеженной улице, а всеми известный актер повторяет "С Новым годом". При этом ярые фанаты звездного дуэта вовсе не признали Сафонова. То ли это отросшие усы так изменили внешний вид артиста, то ли это годы не щадят красавчика.
Многочисленная аудитория мгновенно принялась обсуждать преображение супруга Саши Савельевой. Подписчицы хором стали паниковать и отмечать Кирилла под новой публикацией певицы. Нашлись и те, кто подумал, что исполнительница обнародовала видео, на котором запечатлен ее новый тайный воздыхатель.
"Это же Кирилл? Как будто другой мужчина. Или вы все-таки расстались с мужем? Куда вообще делся Сафонов, неужели бороду отрастил?", – недоумевали комментаторы.
Саша не ответила на громкие возгласы публики, а лишь поздравила всех с наступившим новым годом. Стоит отметить, что супруг в декабре тепло поздравил возлюбленную с 37-летием. Он опубликовал очень нежное черно-белое фото с женой и развеял общественные домыслы.
Похоже, что и это не помогло. Аудитория пребывает в ожидании дальнейших публикаций звезд, чтобы убедиться в надежности союза актера и певицы.
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