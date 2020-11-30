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Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую

Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую

Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно актер Кирилл Сафонов поделился печальной новостью из их личной жизни: месяц назад у них с Сашей Савельевой заболел сын, им даже пришлось вызывать мальчику "скорую".
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У Леона поднялась высокая температура, родители испугались, решив, что это может быть злосчастный Covid-19. Однако, по словам Сафонова, врачи провели все необходимые процедуры и вируса не обнаружили.

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"Сделали обследование, ничего серьезного", – рассказал актер в социальной сети. Видимо, детский организм быстро справился с инфекцией, и Леон уже здоров. На днях жена Кирилла Сафонова Саша Савельева поделилась с поклонниками милыми черно-белыми кадрами с прогулки. Пара показала малышу первый снег, и все вместе они радостно слепили большого снеговика.

Откровение актера было вызвано длительной беседой с поклонниками на тему необходимости соблюдения мер безопасности. Кирилл рассказал, что всегда ходит в медицинской маске, даже если понимает, что другим людям это не очень важно. "Это не стыдно, это – правильно. Если сомневаетесь, помните, будьте великодушны к окружающим", – сказал он.

Напомним, влюбленные стали родителями весной прошлого года. Именно это радостное событие заставила Сашу Савельеву покинуть группу "Фабрика" и развивать сольную карьеру. Однако на первое место певица все равно ставит мужа и любимого ребенка. Звезды часто делятся трогательными совместными фотографиями и видео.

Автор: 30 ноября 2020, 13:05 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Савельева пришла на вечеринку в пижаме

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