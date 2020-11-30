Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую

У Леона поднялась высокая температура, родители испугались, решив, что это может быть злосчастный Covid-19. Однако, по словам Сафонова, врачи провели все необходимые процедуры и вируса не обнаружили.
"Сделали обследование, ничего серьезного", – рассказал актер в социальной сети. Видимо, детский организм быстро справился с инфекцией, и Леон уже здоров. На днях жена Кирилла Сафонова Саша Савельева поделилась с поклонниками милыми черно-белыми кадрами с прогулки. Пара показала малышу первый снег, и все вместе они радостно слепили большого снеговика.
Откровение актера было вызвано длительной беседой с поклонниками на тему необходимости соблюдения мер безопасности. Кирилл рассказал, что всегда ходит в медицинской маске, даже если понимает, что другим людям это не очень важно. "Это не стыдно, это – правильно. Если сомневаетесь, помните, будьте великодушны к окружающим", – сказал он.
Напомним, влюбленные стали родителями весной прошлого года. Именно это радостное событие заставила Сашу Савельеву покинуть группу "Фабрика" и развивать сольную карьеру. Однако на первое место певица все равно ставит мужа и любимого ребенка. Звезды часто делятся трогательными совместными фотографиями и видео.
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