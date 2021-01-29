Манипуляции со внешностью Маликова привели к страшному: он побелел

В своем микроблоге "Инстаграм" Дмитрий Маликов опубликовал свежее фото, на котором предстал форменным старикашкой. Фанаты не узнали его с белыми волосами и сморщенной кожей. Но певцу, похоже, наплевать на это. Ведь он с юмором отнесся к преображению.
Как оказалось, артист воспользовался специальным приложением и провел некоторые манипуляции со своей внешностью на фото. У него появилась поседевшая борода и опущенные веки. В тексте публикации Дмитрий Маликов пошутил сам над собой.
"Мужчину возраст украшает, // Как шрамы на его челе. // Кто молод духом – побеждает. // 51 today, алл– ле!" – написал певец.
Поклонники от души поздравили любимого артиста с днем рождения и пожелали ему вечной молодости в душе и неугасаемого вдохновения. Кто-то отметил, что его возраст, это всего лишь три раза по 17.
Отметим, что недавно Дмитрий Маликов стал отцом. Его сын Марк родился на свет при помощи суррогатного материнства. Между тем артист также является успешным дедом и нянчится с внуками, которых ему подарила его приемная дочь Ольга.
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