"Красавица": дочь Маликова возбудила народ

20-летняя Стефания Маликова похвасталась кадром с отдыха в жаркой стране. Девушка снялась на фоне лазурного морского пейзажа.

На фото наследница певца Дмитрия Маликова сидит на белоснежном песке в голубом слитном купальнике и парео вместо юбки. Ее волосы забраны в тугой пучок на затылке.

"Любимый цвет коробочек... настоящие девочки поймут", – подписала кадр Стефания Маликова, имея в виду голубой. Фотография вызвала восторг пользователей соцсети. Они посчитали, что юная блондинка очень гармонично смотрится на фоне солнечного пейзажа.

Снимок возбудил у многих желание написать комплименты звездной наследнице. "Красавица", "Очень красивая, нежная, настоящая", "Какая же вы хорошенькая", – высказались фолловеры.

Отметим, что подписчики частенько критикуют Стефанию Маликову за излишний фотошоп. Девушка порой так сильно ретуширует снимки, что с лица "пропадает" нос, а кожа выглядит чересчур гладкой. Некоторые считают, что дочь артиста кажется уж больно взрослой – ее даже сравнивают с матерью.

Напомним, у Дмитрия Маликова и его супруги Елены Изаксон есть двое дочерей и сын. Старшую, Ольгу, Елена родила до встречи с артистом, но он считает девочку родной. В 2000 году у пары появилась Стефания. Наследник Марк появился на свет в 2018 году в одной из петербургских клиник. Девушка без ума от брата и часто публикует в личном блоге фотографии с Марком.

